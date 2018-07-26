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Дмитрий Патрушев избран Председателем Наблюдательного совета РСХБ

26 июля 2018

23 июля 2018 года состоялось заседание Наблюдательного совета АО «Россельхозбанк», в ходе которого были рассмотрены вопросы об избрании Председателя Наблюдательного совета Банка, количественном и персональном составах комитетов Наблюдательного совета, а также о плане работы на 2018 - 2019 корпоративный год.

По итогам заседания, в соответствии с директивой Правительства Российской Федерации, Председателем Наблюдательного совета АО «Россельхозбанк» избран Министр сельского хозяйства Российской Федерации Дмитрий Патрушев.

Дмитрий Патрушев входит в состав Наблюдательного совета Банка с мая 2010 года, членами Наблюдательного совета Россельхозбанка также являются О.А. Богомолов, А.В. Дворкович, А.Ю. Иванов, Б.П. Листов, Д.В. Пристансков, В.И. Стржалковский, М.А. Эскиндаров, М.Ю. Генис.

АО «Россельхозбанк» – основа национальной кредитно-финансовой системы обслуживания агропромышленного комплекса России. Банк создан в 2000 году и сегодня является ключевым  кредитором АПК страны, входит в число самых крупных и устойчивых банков страны по размеру активов и капитала, а также в число лидеров рейтинга надежности крупнейших российских банков. 100% голосующих акций Банка принадлежат Российской Федерации.


/ СИА /
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