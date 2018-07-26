Двум усольчанам, похитившим майнеры на 2,7 миллиона рублей, дали условные сроки

Усольский городской суд приговорил двух местных жителей к условным срокам за кражу восьми антмайнеров стоимостью 2,7 миллиона рублей. Об этом сообщает пресс-служба суда.

Установлено, что 28-летний осуждённый и его приятель в ночь на 13 января перебрались через забор, разбив окно в сторожке, связали охранника и отключили и похитили восемь антмайнеров. которые потерпевший незадолго до этого установил в арендованном помещении.

На момент хищения каждый майнер стоил более 300 тысяч рублей.

На следующий день после ограбления мужчин задержали. До этого им удалось продать один майнер, за который им пришлось выплатить полную стоимость и упущенную выгоду в 187 тысяч рублей. Охраннику предприятия они выплатили стоимость пропавшего телефона и возместили моральный вред.

В ходе следствия полицейские обнаружили у 28-летнего подсудимого пакет с коноплей. Мужчину дополнительно обвинили в приобретении и хранении наркотических средств без цели сбыта в крупном размере.

Во время заседания суда подсудимые вину признали. Одному назначено наказание в виде лишения свободы на 6 лет и 6 месяцев условно с испытательным сроком 3 года, второму — на 6 лет условно с испытательным сроком 2 года. Приговор не вступил в законную силу.