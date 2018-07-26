Жители Прибайкалья могут консультироваться у столичных медиков прямо из дома

Срочно необходима консультация врача, а попасть на прием нет никакой возможности. Знакомая ситуация? Времени не хватает, огромная очередь к доктору нужного профиля или же в родном городе такого специалиста вообще нет.

В таких ситуациях выручит … смартфон, а точнее – мобильное приложение SmartMed, которое этой весной запустила компания МТС вместе одной из ведущих в России частных федеральных сетей медицинских клиник «Медси». Программа позволяет пациенту, где бы он ни находился, получить помощь специалистов по видеосвязи или в чате в своем смартфоне. Проконсультироваться с доктором можно для расшифровки анализов, корректировки назначенного лечения и в других ситуациях. Если это ваш случай – расскажем, как это работает.

Первый шаг к здоровью

Для начала скачайте приложение SmartMed на свой смартфон и зарегистрируйтесь в нём, следуя инструкциям. Попасть на онлайн-приём к врачу просто: на главном экране, в который вы попадёте сразу после регистрации, выберите правую кнопку «Календарь» для записи на плановый приём или левую кнопку «Будильник» для срочной консультации. После этого появится новая опция «Запись на онлайн-консультацию».

Выбираем лечащего врача

Теперь предстоит выбрать специализацию доктора, помощь которого вам необходима. Сейчас онлайн-прием ведут терапевты, гастроэнтерологи, неврологи, аллергологи-иммунологи, кардиологи, неврологи, оториноларингологии и эндокринологи. Количество профильных специалистов, консультирующих онлайн, постоянно расширяется.

После того, как определились с направлением, выбираем день и время консультации. Тут важно учитывать разницу во времени, в нашем случае это 5 часов. Планируется, что в дальнейшем консультации будут вестись круглосуточно.

Здесь же выбираем конкретного доктора, который будет вас лечить. Прием ведут практикующие врачи клиник МЕДСИ, в приложении вы можете познакомиться с профилем каждого из специалистов, узнать их квалификацию, основные профессиональные компетенции, стаж работы и даже посмотреть фото.

Выбрали врача? Последний этап станет оплата консультации - 550 рублей.

Скажите, доктор!

Перед каждой консультацией вам станет доступен чат с врачом, куда можно будет отправить результаты анализов и обследований, заключения других специалистов, а также описать симптомы болезни — словом, любую информацию, которая поможет доктору рекомендовать нужное лечение. В назначенное время врач свяжется с вами в чате, а затем при необходимости позвонит при помощи видеосвязи.

Все медицинские документы — электронная карта, история обращений, назначения и результаты анализов — сохранятся в защищённых облаках #CloudMTC и будут доступны для просмотра со смартфона в любое время.

Важно, что сходить на онлайн-приём можно не только самому, но и записать своих родственников. Просто добавьте ребёнка или мужа в число пациентов с помощью меню (кнопка в правом верхнем углу) и раздела «Пациенты».

Всегда на связи

Если вы собираетесь в путешествие, или нуждаетесь в консультации врача, но нет времени и сил ходить по больницам и ждать приема в очередях, приложение SmartMed окажется очень кстати. Установка сервиса на мобильный телефон абсолютна бесплатна, вы можете скачать, сколько угодно изучать его и «знакомиться» с врачами, прежде чем решитесь на первую онлайн-консультацию.