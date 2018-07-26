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Более 4,9 млрд рублей выплатила ВСЖД в консолидированный бюджет России

26 июля 2018

С января по июнь 2018 года в консолидированный бюджет России структурные подразделения ОАО «РЖД», а также дочерние общества компании, расположенные в границах Восточно-Сибирской железной дороги, перечислили свыше 4,9 млрд рублей. Об это 26 июля 2018 года сообщает пресс-служба ВСЖД.

Основная часть платежей направлена в бюджет Иркутской области – более 3,4 млрд рублей. В бюджет Бурятии выплаты составили более 1,3 млрд рублей, в бюджет Забайкальского края – более 88 млн рублей, в бюджет Якутии – более 3,7 млн рублей.


/ СИА /
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