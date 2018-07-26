Мошенницы украли у пожилых сибиряков 1,5 миллиона рублей

В Иркутске задержаны женщины в возрасте от 25-ти до 38-ми лет, подозреваемые в хищении под личиной соцработниц порядка 1,5 миллиона рублей у пенсионеров в нескольких крупных городах Сибири.

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД по Иркутской области, под видом соцработников загримированные женщины приходили к пенсионерам и сообщали им радостную весть о прибавке к пенсии. Далее пенсионеров извещали о том, что им нужно срочно поменять старые денежные купюры на новые. Доверчивые старики отдавали свои сбережения, которые женщины обменивали на билеты банка приколов. Аферистки действовали в Новосибирске, Красноярске, Омске и были задержаны в Иркутске.

Все подозреваемые заключены под стражу. Расследование уголовного дела продолжается.