США давят, нефть интригует: «ляжет» ли рубль к концу года?

Экономическое давление со стороны США усиливается, выход нерезидентов с рынка ОФЗ продолжается. О том, что ждать от рубля к концу года, рассуждает ведущий аналитик «Открытие Брокер» Андрей Кочетков:

– В начале года мы были достаточно оптимистичны в прогнозах по курсу рубля. Данное мнение базировалось на прогнозах роста цен на нефть, а также сильных сальдо торгового баланса и счёта текущих операций. Реальность оказалась несколько иной.

С апреля существенно усилилось экономическое давление со стороны США. Периодические угрозы наложения ограничений на инвестиции в российский государственный долг и рост ставок ФРС привели к тому, что инвесторы начали выводить средства из рискованных активов. Доля нерезидентов на рынке ОФЗ сократилась с 34,5% на 1 апреля до 28,2% на 1 июля. Всё это сопровождалось растущими объёмами закупок валюты для Минфина в рамках реализации бюджетного правила. Естественно, что валютный рынок не выдержал такого давления, поэтому курс рубля основался в новом коридоре 61,5-64,5 за доллар вместо 55,5-58,5 в I квартале.

Мы прогнозировали, что благодаря ряду факторов курс может укрепиться до 54-57 за доллар, но в середине года обстоятельства не позволяют говорить об этом уверенно. С другой стороны, нельзя исключать возвращения курса национальной валюты под 60 за доллар. Данный сценарий станет возможным, если цены на нефть останутся высокими, а политические страсти в Вашингтоне успокоятся после осенних выборов в Конгресс. В летний период давление на рубль будет достаточно сильным из-за существенных внешних платежей, а также конвертации дивидендов в валюту нерезидентами. К тому же пока рано говорить о том, что вывод средств из ОФЗ остановился. Вероятно, что в ближайшие пару месяцев их доля упадёт до 25-26%. В этой ситуации многое будет определяться политикой ЦБ РФ.

Впрочем, у регулятора почти не остаётся вариантов действия. Прогнозы говорят о разогреве инфляции до 4-4,5% в начале 2019 года, что вряд ли способствует снижению ключевой ставки. Дальнейшее смягчение денежной политики могло бы усилить отток средств из ОФЗ, так как оно привело бы к сокращению разрыва доходностей между американскими казначейскими обязательствами и российскими долговыми бумагами. Соответственно, мы не ждём каких-либо изменений в политике ЦБ. Это окажет успокаивающее воздействие на курс национальной валюты.

Если же во втором полугодии сохранятся высокие цены на нефть и снизится политическое давление, то можно рассчитывать на частичное возвращение иностранного капитала на отечественный финансовый рынок, а это, в свою очередь, позволит рублю немного укрепиться. Если же будут преобладать негативные тенденции, включая падение котировок нефти и возрастающее политическое давление из США, то позитивный сценарий не сможет реализоваться, тогда речь пойдёт о дальнейшем ослаблении российской валюты.