«Ростелеком» напомнил о безопасности детей в интернете на празднике в Иркутске

«Ростелеком» на соревнованиях «Маленький чемпион» в Иркутске наградил победителей подарками и еще раз напомнил о важности безопасного поведения ребенка в интернете. Оператор традиционно поддерживает семейный праздник, который проводит издательский дом «Комсомольская правда».

Главное событие мероприятия – забег в ползунках – проходило в трех возрастных категориях: до года, от года до двух, от двух до трех лет. Кроме того, программа включала развлечения и занятия для детей разных возрастов и их родителей.

Каждому взрослому участнику семейного праздника «Ростелеком» вручал «Памятки для родителей», в которых прописаны правила безопасного поведения ребенка в интернете и при просмотре интерактивного телевидения. Эти функции выполняет сервис «Родительский контроль». Памятки напомнили иркутянам о рисках, которые несет неконтролируемый и неограниченный доступ детей в интернет, главный акцент сделан на основных мерах предосторожности и приемах воспитания, которые помогут оградить ребенка от опасного контента.

Ведущая мероприятия – редактор «Комсомольской правды» Наталья Кравченко отметила: «Мы благодарим «Ростелеком» за поддержку большого семейного праздника. «Маленький чемпион» – социальное мероприятие, где горожане проводят время с семьей, приучают маленьких иркутян к активному образу жизни. Очень полезно, что сегодня родители получили информацию о том, как оградить своих ребятишек от опасной информации в интернете».

«В огромном потоке информации без родительской поддержки ребенку сложно разобраться. Здесь на помощь семье приходит сервис «Родительский контроль», – комментирует директор по работе с массовым сегментом Иркутского филиала ПАО «Ростелеком» Александр Теленкевич.

Программа родительского контроля – сервис Safe Kids, специально созданный «Лабораторией Касперского», помогает родителям контролировать деятельность ребенка в интернете. Инновационный продукт совместим с операционными системами Windows, Mac OS X, Android, iOS. Он контролирует устройства, с которых ребенок выходит в интернет (компьютер, планшет, смартфон). Сервис предоставляет подробные отчеты о действиях пользователя в интернете, включая его активность в социальных сетях. При помощи Safe Kids родители могут ограничить время, проводимое детьми в интернете и оградить их от нежелательного контента.

Абоненты услуги «Домашний интернет» и пакетных предложений «Ростелекома» могут подключить «Родительский контроль» с помощью единого личного кабинета или оставить заявку на подключение на сайте www.rt.ru .

Подробности и условия подключения по круглосуточному номеру 8-800-100-0-800 (звонок бесплатный) и в центрах продаж и обслуживания «Ростелекома».

ПАО «Ростелеком» – крупнейший в России провайдер цифровых услуг и решений, присутствующий во всех сегментах рынка и охватывающий миллионы домохозяйств в России.

Компания занимает лидирующее положение на российском рынке услуг ШПД и платного телевидения: количество абонентов услуг ШПД превышает 12,7 млн, а платного ТВ «Ростелекома» – более 9,9 млн пользователей, из которых свыше 5,0 млн смотрит уникальный федеральный продукт «Интерактивное ТВ».

«Ростелеком» является безусловным лидером рынка телекоммуникационных услуг для российских органов государственной власти и корпоративных пользователей всех уровней.

Компания – признанный технологический лидер в инновационных решениях в области электронного правительства, облачных вычислений, здравоохранения, образования, безопасности, жилищно-коммунальных услуг.

Макрорегиональный филиал «Сибирь» ПАО «Ростелеком» – структурное подразделение ПАО «Ростелеком», которое действует на территории Сибирского Федерального округа.

«Ростелеком» МРФ «Сибирь» создан в апреле 2011 года на базе ОАО «Сибирьтелеком» после присоединения этой компании к ПАО «Ростелеком» и сегодня объединяет 8 региональных филиалов – Алтайский, Бурятский, Иркутский, Кемеровский, Красноярский, Новосибирский, Омский, Томский.

Иркутский филиал ПАО «Ростелеком» – структурное подразделение компании «Ростелеком», которое действует на территории Иркутской области. Филиал находится в административном и функциональном подчинении Макрорегионального филиала «Сибирь» ПАО «Ростелеком» («Ростелеком – Сибирь»), созданного в апреле 2011 года на базе ОАО «Сибирьтелеком» после присоединения этой компании к ПАО «Ростелеком».