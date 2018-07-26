Житель Иркутской области станет главным героем фильма РУСАЛа

Электролизник Андрей Выбин станет главным героем фильма РУСАЛа, который компания снимет в рамках проекта «Настоящие истории». Проект призван продемонстрировать, что в РУСАЛе работают позитивные неравнодушные люди с активной жизненной позицией, увлеченные металлурги. Помимо профессиональной деятельности, фильм расскажет о необычном хобби героя.

Фото: РУСАЛ

Андрей Выбин трудится на Иркутском алюминиевом заводе с 2005 года. В свободное от работы время он руководит уникальным творческим коллективом – театром танца «АВтограф». Сегодня в нем занимается более 100 человек в возрасте от 4 до 36 лет. Коллектив принимает активное участие в городских, районных, областных мероприятиях, не раз становился лауреатом областных и международных конкурсов. Андрей неоднократно ставил танцевальные номера для заводчан. С номерами, придуманными им, ирказовцы не раз становились лучшими в городском карнавале.

В задачу авторов фильма входит показать Андрея и как профессионала-металлурга, и как талантливого хореографа. Планируется, что съемки состоятся в августе, и уже к осени фильм можно будет увидеть в интернете и по ТВ.

Ранее героями проекта «Настоящие истории» становились Константин Бычков, мастер участка управления технологией в корпусах электролиза КрАЗа; Светлана Штроо, начальник смены производственно-диспетчерской группы «РУСАЛ Краснотурьинск» и сотрудник БрАЗа Игорь Демченко. В основу новых фильмов, помимо Андрея Выбина, лягут истории Юрия Мигуренко из Североуральска и Кирилла Коновницына, сотрудника Богучанского алюминиевого завода РУСАЛа.