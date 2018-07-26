"Продажники" всем нужны. В Иркутске они занимают 30% всех вакансий

Сфера «Продажи» сегодня занимает лидирующую строчку по числу предложений в России, в Иркутске данная сфера занимает долю в 30%. К профессиональному празднику, Дню работников торговли, который отмечается в ближайшие выходные, эксперты HeadHunter проанализировали базу вакансий и резюме, размещенных на hh.ru в Иркутске с начала года, чтобы выяснить, легко ли найти работу в «Продажах», как быстро растут зарплаты у специалистов?

В Иркутске «Продажи» занимают лидирующую позицию по числу вакансий с долей в 30%, заметно опережая «Рабочий персонал» (12%) и «Строительство, недвижимость» (11%). При этом, рост числа предложений в данной сфере составил +14% по отношению к данным лета прошлого года.

Чаще всего компании Иркутска размещали в «Продажах» вакансии для специалистов в розничной торговле, менеджеров по работе с клиентами, прямых продаж, для работы в торговых сетях и продавцов в магазинах.

В сфере «Продажи» заработная плата, которую предлагают работодатели для специалистов без опыта работы в Иркутске составила 26 000 рублей. Для тех, чей опыт уже составляет хотя бы 1 год, среднее предложение составит 35 000 рублей. Для опытных специалистов среднее зарплатное предложение составит 50 000 рублей, максимальная зарплата, которую предлагали работодатели соискателям с опытом работы более 6 лет в продажах, в этом году составила 300 000 рублей.

«Еще несколько лет назад самым востребованным специалистом, не только в регионе, но и по всей России, был менеджер по продажам, то сейчас самым востребованным специалистом стал «Продавец в магазине». Почему так получилось? Развитие собственных сетей и выход в регионы федеральных игроков привели к росту спроса именно на тех, кто может и готов работать с покупателями в магазине, - комментирует Елана Таращук, руководитель пресс-службы HeadHunter по СФО. – Такая ситуация, между прочим, стала «плюсом» для соискателей, так как и предложений много, есть из чего выбрать. Да, и спрос стабильный и продолжает расти. Работодатели, в свою очередь, активно предлагают различные бонусы: это и скидки на продукцию, специальные программы по обучению сотрудников, возможности работы рядом с домом и карьерного роста».