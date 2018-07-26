Санаторий «Нагалык» будет присоединен к Баяндаевской районной больнице

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Санаторий Нагалык» будет присоединено к Баяндаевской районной больнице. Такое решение было принято сегодня на заседании Правительства Иркутской области. О целесообразности реорганизации доложил министр здравоохранения региона Олег Ярошенко.

Он рассказал, что целью реорганизации является сохранение учреждения, имеющего исключительные природные лечебные факторы (иловые грязи, оказывающие противомикробное, рассасывающее, противовоспалительное лечебное действие, которые широко применяются в лечении больных с заболеваниями опорно-двигательного аппарата, периферической нервной системы, гинекологическими, урологическими заболеваниями), для проведения лечения пациентов в период восстановления и реабилитации.

В санатории «Нагалык» оказываются услуги по санаторно-курортному лечению граждан и специализированная медицинская помощь по восстановлению утраченных или частично потерянных функций органов и систем, нарушенных в результате болезни или травмы, традиционными или нетрадиционными методами с использованием иловых лечебных грязей озера Нуха-Нур.

- Реорганизация даст возможность пациентам, перенёсшим острое нарушение мозгового кровообращения, инфаркт миокарда, другие формы острой ишемической болезни сердца, операции на сердце и сосудах, а также людям с заболеваниями опорно-двигательного аппарата и нервной системы проходить реабилитацию на базе санатория. При этом сохранится оказание услуг по санаторно-курортному лечению, - рассказал Олег Ярошенко.

Министр подчеркнул, что проводимая реорганизации позволит совместно использовать материально-технические возможности и кадровый потенциал двух учреждений для дальнейшего оказания помощи по медицинской реабилитации II – III этапов в санатории «Нагалык», оптимизировать расходование областных бюджетных средств путем исключения дублирующих функций в государственных организациях здравоохранения, осуществить комплексный подход к оказанию медицинской помощи пациентам на каждом этапе индивидуальной программы реабилитации. При этом для проведения реорганизации не потребуются дополнительные средства из областного бюджета, сообщает пресс-служба Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области.