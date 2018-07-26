Стоимость метра жилья при расселении аварийного жилья в Братске достигла 62 тыс. рублей, что сопоставимо с новостройками в центре Иркутска

Председатель Правительства Иркутской области Руслан Болотов поручил региональному министерству строительства, дорожного хозяйства в самые кратчайшие сроки представить план действий, который позволит безусловно выполнить Указ Президента Российской Федерации (07.05.2012 № 600) «О мерах по обеспечению граждан Российской Федерации доступным и комфортным жильем и повышению качества жилищно-коммунальных услуг» на территории Приангарья в 2018 году.

С докладом о предварительных итогах расселения аварийного жилищного фонда Иркутской области, признанного таковым до 1 января 2012 года, на заседании регионального Правительства выступила министр строительства, дорожного хозяйства Иркутской области Светлана Свиркина.

По словам руководителя министерства, с переселением граждан из аварийного жилья справилось 71 муниципальное образование региона из 75, в основном, в отведенные сроки. Сегодня в «должниках» остаются муниципалитеты трех городов и одного поселка: Братска, Усть-Кута, Бодайбо и Магистрального. Особую тревогу вызывает положение в Братске, другие муниципалитеты, по мнению министра, способны завершить переселение людей в новые квартиры до конца года.

В Братске не расселено почти 16 тыс. кв. м жилья, тысяча граждан ждет новых квартир. Правительством Иркутской области были приняты беспрецедентные меры для оказания помощи муниципалитету, в том числе финансовые. С самого начала выполнения программы расселения Братск был полностью обеспечен финансированием. Муниципалитету была уменьшена доля софинансирования для участия в программе с 30 до 1,8 процента. На эти цели город получил дополнительно 160 млн рублей. Кроме этого Братску выделяли другие дополнительные денежные средства из областного бюджета. Но в городе остаются недостроенными девять многоквартирных домов, а деньги в размере 580 млн рублей на их возведение уже выплачены ООО «Стройспецгрупп». Теперь муниципалитет объявил, что на достройку зданий ему требуется еще 460 млн рублей. Таким образом, по подсчетам минстроя, стоимость квадратного метра жилья в этих новостройках превысит 62 тыс. рублей, что сопоставимо с новостройками улучшенного качества в центре Иркутска.

Как сообщила Светлана Свиркина, документация на достройку двух домов в Братске передана в экспертизу. Смогут ли братчане справиться с достройкой остальных домов в установленный срок, вызывает опасения.

По словам заместителя Губернатора Иркутской области – руководителя аппарата Губернатора и Правительства Иркутской области Дмитрия Чернышова, уже вступило в законную силу решение Братского суда о том, что бездействие мэра Братска при выполнении программы переселения из аварийного жилья признано незаконным. Завершает проверку областной финансовый контроль, который вынесет свой вердикт о законности расходования выделенных муниципалитету на переселение средств. В отношении подрядчика ООО «Стройспецгрупп» ведутся следственные действия.

– Но всё это не снимает с нас ответственности за выполнение задачи, поставленной Президентом страны. Люди ждут, что их переселят. Если доверие, которое областное Правительство оказало администрации Братска, не было оправдано, значит впредь будут использоваться те бюджетные механизмы, которые обеспечат 100-процентный контроль использования бюджетных средств в рамках реализации этой программы, – подчеркнул Председатель регионального Правительства.

Руслан Болотов отметил, что задачи, поставленные Губернатором Иркутской области Сергеем Левченко необходимо решать, а то, что сегодня происходит в Братске, неприемлемо. Завершение строительства многоквартирных домов, расположенных на территории города Братска по улицам Набережная, Горького, Енисейская, Котельная должно быть закончено в 2018 году.