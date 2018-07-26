«Ингосстрах» выплатил 12,2 млн рублей в связи с обрушением кровли здания в Улан-Удэ

«Ингосстрах» выплатил страховое возмещение компании «Тан» в размере 12,2 млн рублей по факту обрушения кровли металлического гаража, расположенного в Улан-Удэ. Обрушение произошло в результате погодных явлений.

Полис страхования имущества покрывал такие риски, как пожар, взрыв, повреждение водой, механические повреждения, короткое замыкание, злоумышленные действия третьих лиц, грабеж, кража с незаконным проникновением и др. Договор заключен сроком на 1 год. Лимит ответственности по договору составляет более 50 млн рублей.

Компания «Ингосстрах» сотрудничает с ООО «Тан» по программе страхования имущества с 2013 года.