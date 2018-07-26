Ливневые дожди и грозы прогнозируют метеорологи в Иркутской области

По данным Иркутского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 27 июля местами по области ожидаются сильные, очень сильные дожди, сильные ливни, в селеопасных районах продолжительные сильные дожди, грозы, град, северо-западный ветер 15-20 м/с.

Главное управление МЧС России по Иркутской области призывает жителей и гостей области к соблюдению мер личной безопасности, а в случае происшествий, вызванных неблагоприятными погодными явлениями, просит обращаться в пожарно-спасательную службу МЧС России по номеру 101.