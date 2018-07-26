ФАС и Правительство Иркутской области подписали соглашение о взаимодействии

Сегодня состоялось подписание соглашения о взаимодействии между Федеральной антимонопольной службой и Правительством Иркутской области. Подписи под документом поставили заместитель руководителя ФАС России Анатолий Голомолзин и первый заместитель Губернатора – Председатель Правительства Иркутской области Руслан Болотов. Также прошло совещание о задачах государственной политики по развитию конкуренции в Российской Федерации.

- Развитие конкуренции - одно из ключевых направлений работы Правительства Иркутской области. В текущем году во взаимодействии с Управлением ФАС по Иркутской области была сформирована рабочая группа по внедрению стандарта развития конкуренции, - сообщил Руслан Болотов. - Проведен качественный анализ всех рынков, входящих в перечень социально значимых, определенный Стандартом развития конкуренции, а также приоритетных рынков, утвержденных на региональном уровне. По результатам данного анализа сформирована «дорожная карта», которая в июне этого года была одобрена Инвестиционным советом Иркутской области.

В рамках реализации Указа Президента сформирован список ключевых показателей для Иркутской области, охватывающий 33 направления развития конкуренции. Это медицинские услуги; дошкольное, общее, дополнительное и среднее профессиональное образование; строительство и производство стройматериалов; теплоснабжение и электроэнергетика; перевозки пассажиров по межмуниципальным маршрутам и другие. За реализацию соответствующих мероприятий по каждому направлению будет закреплен ответственный руководитель профильного органа исполнительной власти региона, сообщает пресс-служба Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области.

- В конце прошлого года был принят Указ Президента, который утвердил основные направления государственной конкурентной политики, а также Национальный план по развитию конкуренции. Главная задача состоит в том, чтобы максимально задействовать все резервы, которые дает конкуренция, - говорит заместитель руководителя ФАС России Анатолий Голомолзин. - Речь идет и о специфике отраслевых рынков, и об особенностях региональных и локальных рынков: как сделать так, чтобы условия на этих рынках были благоприятны для бизнеса, чтобы не было административных и экономических барьеров.

По словам Анатолия Голомолзина, конкуренция не является абстрактным понятием, она призвана защищать в том числе интересы потребителя, который должен получать выгоду.

О разработке проекта плана мероприятий («дорожной карты») по содействию развитию конкуренции в Иркутской области доложил заместитель министра экономического развития Иркутской области Евгений Васиченко. Он обозначил задачи, которые необходимо решить в ближайшей перспективе. Это внедрение антимонопольного комплаенса в Правительстве Иркутской области, то есть системы внутреннего предупреждения нарушений антимонопольного законодательства, привлечение органов местного самоуправления к эффективной работе по содействию развитию конкуренции, актуализация «дорожной карты» в соответствии с обновленными требованиями на федеральном уровне.

– Сейчас мы работаем над разделами «дорожной карты» по тем направлениям, которые вошли в перечень ключевых показателей развития конкуренции, но не были учтены нами ранее, - сообщил Евгений Васиченко. - «Дорожная карта» будет доработана и утверждена в соответствии со сроками, установленными Президентом Российской Федерации.

О практике применения антимонопольного законодательства в регионе рассказал руководитель Управления Федеральной антимонопольной службы по Иркутской области Александр Кулиш.