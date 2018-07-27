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Примсоцбанк предлагает бизнесу использовать мобильные приложения для интернет-банкинга

27 июля 2018

Примсоцбанк опубликовал мобильное приложения «Примсоцл@йн - Бизнес» в GooglePlay и AppStore, Приложение даёт доступ к полному спектру услуг интернет-банкинга на смартфоне, в том числе позволяет получать подробную информацию по банковским счетам, проводить платёжные операции и подписывать документы.

Чтобы получить доступ к приложению, клиентам Примсоцбанка, подключённым к интернет-банкингу iBank2, необходимо направить в банк заявление на подключение.  Далее при регистрации достаточно будет указать номер телефона, зарегистрированный в iBank2 и ввести высланный на него пароль. Использование приложения не потребует обучения или привыкания – интерфейс приспособлен под интуитивное использование.

— «Примсоцл@йн - Бизнес» даст корпоративным клиентам банка возможность держать руку на пульсе финансовых потоков организации повсеместно и круглосуточно — рассказал Андрей Грудинин, начальник отдела электронного бизнеса ПАО СКБ Приморья «Примсоцбанк» — Информация о банковских счетах, просмотр, создание и подтверждение платёжных поручений, подпись документов, отправка реквизитов и проверка контрагентов доступны на любом устройстве.

Для работы приложения требуется мобильное устройство с операционными системой iOS (версия 8.0 и выше) или Android (версия 4.1 и выше). Ознакомиться с инструкцией к приложению и получить ссылки на скачивание можно на сайте банка. За консультацией можно обратиться в любой из офисов банка, обслуживающий юридических лиц, а также по телефону единой справочной службы 8 (800) 200-42-02.

ПАО СКБ Приморья «Примсоцбанк» (лицензия ЦБ РФ N2733) основан 4 марта 1994 года – российский универсальный банк, один из лидеров банковской сферы Дальнего Востока. В состав акционеров Банка входит Европейский банк реконструкции и развития. В рейтинге крупнейших банков России, по данным портала Banki.ru, Примсоцбанк занимает 96 место по ключевым показателям деятельности. Филиальная сеть Примсоцбанка насчитывает 58 точек присутствия в 27 населенных пунктах России, в том числе 7 филиалов в Приморском, Хабаровском, Камчатском краях, Омской, Челябинской, Иркутской, Свердловской областях, Москве и Санкт-Петербурге.    


/ СИА /
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