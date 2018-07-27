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ВТБ начинает кредитование малого бизнеса в сегменте сельского хозяйства

27 июля 2018

ВТБ запускает линейку кредитных продуктов для предприятий малого бизнеса в сегменте АПК. Заемные средства предоставляются на оборотные и инвестиционные цели на срок до семи лет.

ВТБ уже активно работает в направлении поддержки агропромышленных компаний в рамках среднего бизнеса. Банк одним из первых среди российских финансовых учреждений начал работу по программе льготного кредитования, реализуемой совместно с Министерством сельского хозяйства РФ. С 2017 г. клиентам банка одобрено более тысячи заявок, заключено 913 кредитных соглашений на общую сумму более 105 млрд рублей. Кредитный портфель ВТБ в сельскохозяйственной отрасли в сегменте среднего бизнеса составляет 145 млрд рублей.

Заместитель президента — председателя правления банка ВТБ Денис Бортников отметил: «ВТБ предлагает широкий спектр кредитных продуктов для субъектов малого и среднего предпринимательства. Продуктовая линейка банка постоянно расширяется в соответствии с потребностями рынка и приоритетными задачами экономики. Понимая высокую заинтересованность в кредитовании у компаний малого бизнеса, занятых в сельском хозяйстве, ВТБ одним из первых среди банков предлагает расширенные возможности для кредитования в данном сегменте».


/ СИА /
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