Альфа-Банк предлагает в мобильном банке биржевые структурные облигации с доходностью до 13,5% годовых

Альфа-Банк расширяет диапазон инвестиционных продуктов, доступных в приложении «Альфа-Мобайл». Теперь пользователи мобильного банка могут купить биржевые структурные облигации в трех валютах: Альфа IQ в рублях, Альфа IQ в евро и Альфа ROBOTS в долларах США. Преимуществом инструмента является 100% защита капитала. Клиент гарантированно возвращает свои средства на дату погашения. При этом он может получить доход выше уровня депозита.

Ориентир по доходности облигаций Альфа IQ составляет до 13,5% в рублях и до 6% годовых в евро. Портфель инструментов формируют лучшие мировые управляющие — именитые фонды, которые профессионально распоряжаются средствами, пользуясь высокотехнологичными платформенными решениями и поддержкой самых сильных аналитических команд. В свою очередь, состав фондов управляется индексом NXSRUFA (Natixis NXS Ultimate Fund Allocator ER Index).

Ориентир по доходности биржевой структурной облигации Альфа ROBOTS в долларах США составляет от 5 до 7% годовых. Облигация привязана к индексу робототехники (SG Rise of The Robots VT 7 Index), который рассчитывается Societe Generale совместно с всемирно известным Мартином Фордом. Корзина включает в себя 150 ценных бумаг ведущих компаний в сфере искусственного интеллекта, автоматизации и робототехники.

«Покупая облигации Альфа IQ и Альфа ROBOTS, клиент доверяет управление своими средствами лучшим в мире командам профессиональных инвесторов и аналитиков, которые непрерывно отслеживают возможности максимизации инвестиционного дохода на основе динамики мировых рынков. Важно, что при этом держатель облигаций Альфа-Банка имеет гарантированную защиту своего капитала», — подчеркнул соруководитель блока «Корпоративно-инвестиционный банк» Альфа-Банка Саймон Вайн.

«Мы рады, что этот уникальный инвестиционный продукт стал еще доступнее. Теперь облигации Альфа IQ в рублях или евро и Альфа ROBOTS в долларах легко купить самостоятельно через приложение „Альфа-Мобайл“. Для этого достаточно перейти в раздел „Инвестиции“ и выбрать интересующую облигацию», — пояснил Саймон Вайн.

Подробнее о биржевых структурных облигациях Альфа-Банка можно узнать на сайте: alfabank.ru/make-money/investments/alfa-iq.

Альфа-Банк основан в 1990 году. Альфа-Банк является универсальным банком, осуществляющим все основные виды банковских операций, представленных на рынке финансовых услуг, включая обслуживание частных и корпоративных клиентов, инвестиционный банковский бизнес, лизинг, факторинг и торговое финансирование.

Альфа-Банк является крупнейшим частным финансовым институтом России по размеру совокупных активов, совокупному капиталу, кредитному и депозитному портфелям.

По итогам 2017 года согласно данным финансовой отчетности (МСФО) совокупные активы Банковской группы «Альфа-Банк», куда входят ABH Financial и его дочерние компании, включая АО «Альфа-Банк», составили 44,7 млрд. долларов США, совокупный кредитный портфель — 28,6 млрд. долларов США, совокупный капитал — 6,4 млрд долларов США. Чистая прибыль за 2017 год составила 798 млн. долларов США.

На территории России у Банка открыто более 750 подразделений. В Банковскую группу также входят иностранные финансовые компании, в том числе дочерний Банк в Нидерландах, финансовая компания на Кипре.

Альфа-Банк — официальный Европейский банк Чемпионата мира FIFA 2018™ и Кубка Конфедераций FIFA 2017. С момента своего основания в 1990 г. банк известен поддержкой масштабных культурных мероприятий. При содействии Альфа-Банка Россию посетили всемирно известные зарубежные музыканты. Также Альфа-Банк является организатором ежегодного фестиваля современной музыки и технологий AlfaFuturePeople.