В Ангарске открылся мультисервисный центр продаж и обслуживания «Ростелекома»

В Ангарске, крупнейшем промышленном городе Иркутской области, компания «Ростелеком – Розничные системы» (дочернее предприятие ПАО «Ростелеком») открыла новый офис в формате мобильного острова. Он расположен по адресу: торговый центр «Фестиваль», 192-й квартал.

В центре продаж и обслуживания ангарчане могут подключить все услуги связи «Ростелекома», в том числе «Интерактивное ТВ», «Домашний интернет», домашний телефон или мобильную связь. Чем больше услуг использует абонент «Ростелекома», тем выгоднее для него условия обслуживания и скидки. В зоне тестирования можно получить консультацию и самостоятельно освоить управление «Интерактивным ТВ» — воспользоваться паузой и записью прямого эфира, попробовать заказать фильм в «Видеопрокате», изучить коллекцию песен в сервисе «Караоке» и др.

«Все услуги «Ростелекома» готовы под ключ, необходимое абонентское оборудованием – высокоскоростной Wi-Fi-роутер, ТВ-приставку или современный телефонный аппарат сотрудник компании доставит в момент подключения услуг, – отмечает руководитель продаж и обслуживания Иркутского филиала ООО «Ростелеком – Розничные системы» Мария Ким. – Теперь абонентам будет удобнее обращаться к нам с любым вопросом: за получением информации или подключением услуг».

Клиентам центра продаж и обслуживания доступны дополнительные сервисы: страхование, денежные переводы, погашение кредитов, выдача заказов из интернет-магазинов, рассрочка на абонентское оборудование – современные телефоны и смартфоны.

«Я пришла узнать, можно ли в 85-ом квартале подключить интерактивное телевидение, и была приятно удивлена, с каким вниманием ко мне отнеслись сотрудники офиса, и как здесь комфортно, а главное – оперативно обслуживают», – поделилась впечатлениями ангарчанка Лилия Макарова. – Кстати, услуга, которой мы интересуемся, в нашем квартале есть, и мы будем ее подключать».

Офис работает ежедневно с 10:00 до 22:00 без выходных и перерыва на обед.

ПАО «Ростелеком» – крупнейший в России провайдер цифровых услуг и решений, присутствующий во всех сегментах рынка и охватывающий миллионы домохозяйств в России.

Компания занимает лидирующее положение на российском рынке услуг ШПД и платного телевидения: количество абонентов услуг ШПД превышает 12,7 млн, а платного ТВ «Ростелекома» – более 9,9 млн пользователей, из которых свыше 5,0 млн смотрит уникальный федеральный продукт «Интерактивное ТВ».

«Ростелеком» является безусловным лидером рынка телекоммуникационных услуг для российских органов государственной власти и корпоративных пользователей всех уровней.

Компания – признанный технологический лидер в инновационных решениях в области электронного правительства, облачных вычислений, здравоохранения, образования, безопасности, жилищно-коммунальных услуг.

Макрорегиональный филиал «Сибирь» ПАО «Ростелеком» – структурное подразделение ПАО «Ростелеком», которое действует на территории Сибирского Федерального округа.

«Ростелеком» МРФ «Сибирь» создан в апреле 2011 года на базе ОАО «Сибирьтелеком» после присоединения этой компании к ПАО «Ростелеком» и сегодня объединяет 8 региональных филиалов – Алтайский, Бурятский, Иркутский, Кемеровский, Красноярский, Новосибирский, Омский, Томский.

Иркутский филиал ПАО «Ростелеком» – структурное подразделение компании «Ростелеком», которое действует на территории Иркутской области. Филиал находится в административном и функциональном подчинении Макрорегионального филиала «Сибирь» ПАО «Ростелеком» («Ростелеком – Сибирь»), созданного в апреле 2011 года на базе ОАО «Сибирьтелеком» после присоединения этой компании к ПАО «Ростелеком».