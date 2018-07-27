За 2,5 млн рублей долга по кредиту ангарчанин отработает 240 часов обязательных работ

За злостное уклонение от погашения кредиторской задолженности свыше 2,5 млн рублей жителю Ангарска присудили 240 часов обязательных работ.
Житель Ангарска, получая зарплату и имея деньги от продажи квартиры и машины, долг перед банком не погасил. Более того, зная о решении Ангарского городского суда, обязывающего его выплатить задолженность в полном объёме, мер не принял, сообщает пресс-служба УФССП России по Иркутской области В итоге было возбуждено уголовное дело по ст. 177 УК РФ (злостное уклонение от погашения кредиторской задолженности).
В суде гражданин признал свою вину полностью, в содеянном раскаялся. Учитывая это обстоятельство и то, что у него на иждивении находится несовершеннолетний ребенок, суд назначил ему наказание в виде обязательных работ. Наказание не освобождает ангарчанина от уплаты долгов.