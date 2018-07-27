100 миллионов рублей потратят на ремонт и строительство соцобъектов в Шелеховском районе

Около 100 млн рублей на строительство, ремонт и проектирование социальных объектов выделено в этом году Шелеховскому району из областного бюджета, сообщает пресс-служба регправительства.

Министр строительства, дорожного хозяйства Светлана Свиркина 26 июля по поручению Губернатора посетила несколько строительных площадок во время рабочей поездки по району.

Так, в средней школе №6 идет выборочный капитальный ремонт крыши, полов, оконных и дверных проемов. Министр отметила, что работы идут в плановом режиме и будут завершены к 1 сентября 2018 года. На это из областного бюджета выделено более 20 миллионов рублей. Светлана Свиркина обратила внимание муниципальных властей на необходимость оперативной подготовки документов для дальнейшего проведения капитального ремонта актового и спортивного залов школы.

При поездке в Большелугское городское поселение местной администрации указали на затягивание сроков по проектированию ФОКа. Средства на его строительство выделены в этом году в размере около 37 млн рублей. Министр подчеркнула, что в течение двух недель необходимо закончить все подготовительные мероприятия, включая экологическую экспертизу.

Также в этом году в Большелугском МО строят Дом культуры, на эти цели из областного бюджета направлено около 38 млн рублей, продолжить строительства предполагается в следующем году. Кроме того, ведется реконструкция клуба с сельской библиотекой в селе Баклаши – региональная казна направила на это 2 млн рублей.

В планах областного правительства в ближайшие два года строительство еще ряда социальных объектов на территории Шелеховского района. В том числе в селе Баклаши ведется проектирование школы на 900 мест и проектирование детского сада на 240 мест в городе Шелехове.

Кроме того, в 2018 году Шелехов получил более 70 млн рублей в рамках федерального проекта «Безопасные и качественные дороги».

– Хотелось бы надеяться, что дороги по уже заключенным контрактам приведут в нормативное состояние, средства заложены и на последующие годы. За это время мы сможем привести дороги города в нормативное состояние, – подчеркнула Светлана Свиркина.