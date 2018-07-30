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БайкалИнвестБанк опубликовал итоги работы за первое полугодие 2018 года

30 июля 2018

Подведены итоги работы АО «БайкалИнвестБанк»  за 1 полугодие 2018 года в соответствии с российскими стандартами бухгалтерского учета (РСБУ).  Балансовая прибыль банка на 01.07.2018 г. составила 70 млн. руб.  

Отмечен рост ключевых показателей деятельности банка за указанный период, что в совокупности с объемом заработанной прибыли характеризует эффективность подходов к развитию бизнеса. За 6 месяцев 2018 года  объем кредитных вложений увеличился на 45% и составил 8 909 млн руб., объем банковских гарантий увеличился на 20% и составил  12 012 млн. руб.

Основой роста объемов активных операций является наращивание капитала банка. Капитал банка  за анализируемый период увеличился на 30% и на 01.07.2017 составил 2 530 млн. руб. Основным источником роста капитала послужили предоставленные акционером денежные средства безвозмездного финансирования в сумме 600 млн. руб. Значение норматива достаточности капитала,  главного критерия надежности кредитной организации,  на 01.07.2017 составило 11,4%   при минимальных требованиях Банка России 8%.

По данным, подготовленным информационным порталом Banki.ru, по итогам 1 полугодия 2018 года АО «БайкалИнвестБанк»  по капиталу занял 172 место, по активам нетто Банк на  206 месте,  по кредитному портфелю Банк находится на  143 строке рейтинга.


/ СИА /
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