БайкалИнвестБанк опубликовал итоги работы за первое полугодие 2018 года

Подведены итоги работы АО «БайкалИнвестБанк» за 1 полугодие 2018 года в соответствии с российскими стандартами бухгалтерского учета (РСБУ). Балансовая прибыль банка на 01.07.2018 г. составила 70 млн. руб.

Отмечен рост ключевых показателей деятельности банка за указанный период, что в совокупности с объемом заработанной прибыли характеризует эффективность подходов к развитию бизнеса. За 6 месяцев 2018 года объем кредитных вложений увеличился на 45% и составил 8 909 млн руб., объем банковских гарантий увеличился на 20% и составил 12 012 млн. руб.

Основой роста объемов активных операций является наращивание капитала банка. Капитал банка за анализируемый период увеличился на 30% и на 01.07.2017 составил 2 530 млн. руб. Основным источником роста капитала послужили предоставленные акционером денежные средства безвозмездного финансирования в сумме 600 млн. руб. Значение норматива достаточности капитала, главного критерия надежности кредитной организации, на 01.07.2017 составило 11,4% при минимальных требованиях Банка России 8%.

По данным, подготовленным информационным порталом Banki.ru, по итогам 1 полугодия 2018 года АО «БайкалИнвестБанк» по капиталу занял 172 место, по активам нетто Банк на 206 месте, по кредитному портфелю Банк находится на 143 строке рейтинга.