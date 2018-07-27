РУСАЛ выступит партнером III Братского Экономического Форума

В Братске готовятся к проведению III межрегионального Экономического Форума. Финансовую поддержку этому бизнес-событию окажет Братский алюминиевый завод ОК РУСАЛ.

Организатор III Братского Экономического Форума – администрация Братска. Как и в прошлые годы, площадкой для мероприятия станет ТКЦ «Братск-Арт». Даты проведения – 20-21 сентября 2018 года.

Партнером проекта выступит компании РУСАЛ. В рамках соглашения о сотрудничестве с городской администрацией Братский алюминиевый завод поддержит форум финансово, выделив на эти цели порядка 1 миллиона рублей.

- Братск – северная столица Иркутской области, поэтому у нас должны проводиться серьезные крупные мероприятия, которые позволяют развивать бизнес на территории города, расширять экономические связи, заключать новые контракты. Мы с радостью откликнулись на предложение поддержать этот форум финансово и, конечно, сами примем в нем активное участие, представим свою экспозицию», - отметил Евгений Зенкин, управляющий директор БрАЗа ОК РУСАЛ.

Сейчас организаторы работают над формированием программы форума. В ней обязательно будут экспозиции различных компаний, обучающие семинары и круглые столы с известными спикерами.

- Учитывая, что следующий 2019 год объявлен мэром города годом благоустройства, мы посвятим одну из рабочих встреч на Форуме теме связи бизнеса и урбанистики, по которой выступят известные специалисты, - отметила Лариса Урезалова, заместитель мэра Братска по экономике.

По информации организаторов, в ближайшее время на сайте БЭФа будет открыта регистрация участников. На данный момент на форум предварительно заявились представители более 10 муниципалитетов. Полный список участников будет сформирован к сентябрю. Принять участие в работе III Братского Экономического Форума можно будет бесплатно.

В прошлом году БЭФ вышел на межрегиональный уровень, собрав под одной крышей 127 предприятий и организаций, включая представителей Санкт-Петербурга, Новосибирска, Красноярска и других городов. По итогам мероприятия было подписано 10 соглашений о сотрудничестве.

Братский алюминиевый завод (БрАЗ) ОК РУСАЛ - крупнейший в мире производитель и экспортер первичного алюминия. Производственная мощность завода составляет порядка 1 млн тонн. Первый пусковой комплекс завода введен в эксплуатацию в 1966 году. За время работы БрАЗа на его мощностях получено более 40 млн. тонн алюминия. Завод сертифицирован на соответствие стандартам ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001.