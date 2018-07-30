26 июля в Иркутской городской детской поликлинике №2 впервые прошла акция благотворительной программы банка ВТБ «Мир без слез»

В рамках программы ВТБ передал в дар больнице комплект офтальмологического оборудования: цифровую камеру, офтальмомиотренажер-релаксатор визотроник и линейный датчик для УЗ сканера. Стоимость медицинской техники составила 1 500 000 рублей.

Для торжественного вручения подарочного сертификата были приглашены Елена Попова, начальник отдела организации медицинской помощи женщинам и детям Министерства здравоохранения Иркутской области; Евгения Гусенкова, главный врач Иркутской городской детской поликлиники №2; Александр Ерофеев, начальник управления спонсорства и клиентских мероприятий — вице-президент банка ВТБ, а также Александра Макарова, руководитель корпоративного бизнеса ВТБ в Иркутской области.

В ходе пресс-конференции Елена Попова отметила: «Хочется выразить признательность за такую благотворительную акцию в медицинских учреждениях Иркутской области, особенно за помощь, оказываемую детям. “Мир без слез” — очень доброе, очень позитивное мероприятие. Мы все стремимся, чтобы наши дети были счастливы и здоровы, чтобы как можно меньше слез было в их жизни. Надеемся, что эта акция банка ВТБ не последняя и нас ждет долгое плодотворное сотрудничество».

О преимуществах нового лечения рассказала главный врач Евгения Гусенкова: «Ежегодно по поводу заболеваний глаз к нам обращается 4000 детей. Новое офтальмологическое оборудование позволит своевременно диагностировать такие заболевания, как глаукома, диабетическая ретинопатия, разнообразные патологии сетчатки и глазного яблока и множество других офтальмологических заболеваний. Офтальмомиотренажер позволит нам лечить детей с развивающейся близорукостью, и при благоприятных условиях полностью восстанавливать зрение. Мы сможем лечить таких детей на базе нашей поликлиники с максимально быстрым и положительным эффектом».

О самой акции «Мир без слез» рассказал Александр Ерофеев, начальник управления спонсорства и клиентских мероприятий — вице-президент банка ВТБ: «Уже на протяжении 15 лет мы помогаем детским больницам от Калининграда до Владивостока в приобретении необходимого медицинского оборудования. В этом году на оказание финансовой помощи учреждениям здравоохранения ВТБ выделил более 40 миллионов рублей. В Иркутск “Мир без слез” приезжает в четвертый раз — для того, чтобы помочь маленьким пациентам поскорее выздороветь. Мы надеемся, что и в дальнейшем будем сотрудничать в области поддержки здравоохранения, ведь социальная политика ВТБ является неотъемлемой частью стратегии развития Банка».

В этот день больничные коридоры превратились в телевизионную студию. В больницу на праздник к детям заглянули герои телепередачи «Спокойной ночи, малыши!» — Степашка и Филя с друзьями. Экстравагантный Безумный Шляпник и озорная Клоунесса Клёпа встречали ребят под вспышки фотокамеры. Каждый из маленьких гостей смог получить «живой» снимок на память. А когда в актовом зале заиграла знакомая всем песня «Спят усталые игрушки», дети отправились на поиски сокровищ. Юных искателей приключений ждали невероятные фокусы, хитроумные загадки и веселые конкурсы. После того как все препятствия были пройдены, а заветный сундук открыт, каждый ребенок получил в подарок личный «сундучок» с набором для рисования.

В этом году помощь на приобретение медицинского оборудования уже получили детские больницы Улан-Удэ, Рязани, Калуги, Иваново, Ростова-на-Дону, Костромы, Москвы, Грозного, Тамбова, Каменска-Уральского, Нижнекамска. Впереди акцию ждут еще сотни маленьких пациентов, нуждающихся в лечении и искренней поддержке. «Мир без слез» — акция, которая объединяет детей и взрослых всей страны.

Программа «Мир без слез»

В 2018 году акции корпоративной благотворительной программы банка ВТБ «Мир без слез» пройдут в 21 городе России. Всего на оказание финансовой помощи детским медицинским учреждениям в этом году выделено более 40 млн рублей.

В 2018 году ВТБ уже оказал помощь больницам Улан-Удэ (передали в дар генератор для электрохирургической ультразвуковой диссекции и коагуляции), Рязани (комплекс оборудования для лечения офтальмологических заболеваний), Калуги (электрохирургический аппарат c функцией лигирования сосудов), Иванова (комплекс оборудования для неврологического отделения), Ростова-на-Дону (комплекс оборудования для детского ортопедо-травматологического отделения), Костромы (комплект видеоэндоскопического оборудования для проведения малоинвазивных операций при оказании экстренной хирургической помощи детям), Грозного (оборудование для клинико-диагностической лаборатории), Тамбова (комплект эндохирургического оборудования для диагностики и лечения гинекологических заболеваний), Каменска-Уральского (комплект оборудования для отделения реабилитации), Нижнекамска (инкубатор для недоношенных детей для отделения анестезиологии и реанимации), а также Детской городской клинической больнице №9 имени Г. Н. Сперанского в Москве (комплект видеоэндоскопического оборудования для отделения новорожденных и бронхоскопического оборудования и расходных материалов для нужд торакоабдоминального отделения).

Областное государственное автономное учреждение здравоохранения «Иркутская городская детская поликлиника №2»

В 2007 году поликлинике по рекомендации ВОЗ/ЮНИСЕФ присвоено почетное звание «Больница доброжелательного отношения к ребенку». Учреждение рассчитано на 500 посещений в смену. Здесь оказывается первичная медико-социальная и специализированная медицинская помощь. В поликлинике работает отделение восстановительного лечения, где проводятся физиолечение, массаж, ЛФК, ингаляции, лечение в спелеокамере.