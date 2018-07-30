Бюст первого ректора ИГУ Моисея Рубинштейна установят в Иркутске в октябре

Бюст первого ректора Иркутского государственного университета, профессора Моисея Матвеевича Рубинштейна установят на улице Карла Маркса перед административным корпусом ИГУ.

Фото: пресс-служба ИГУ

Увековечить память первого ректора в прошлом году предложил заведующий кафедрой истории России исторического факультета ИГУ, профессор Лев Дамешек. Позже, на заседании организационного комитета по подготовке к 100-летию университета, глава вуза Игорь Бычков озвучил идею установки монумента перед административным корпусом ИГУ. Предложение получило одобрение, а также финансовую поддержку, которую оказал иркутский меценат, бизнесмен, член попечительского совета ИГУ Виктор Бронштейн.

Модель скульптуры в натуральную величину из специальной глины выполнил известный иркутский скульптор Илья Ставский. Скоро монумент отольют из бронзы в Красноярске.

По словам Евгения Третьякова, главного архитектора проекта, генерального директора Архитектурного бюро «Арт-консалт», позади монумента планируют расположить стела, на которой увековечат пожелание первого ректора потомкам.

В середине августа начнутся работы по изготовлению фундамента. Монумент будет установлен на постамент из светло-серого гранита высотой 1,8 метра, сообщает пресс-служба ИГУ.

Торжественное открытие монумента запланировано в октябре, ко дню рождения Иркутского государственного университета.