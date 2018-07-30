ДомКлик от Сбербанка признан лучшим сервисом Рунета

ДомКлик — сервис для покупки, продажи недвижимости и оформления ипотеки Сбербанка — занял 1-е место в номинации «Сервисы» во Всероссийском конкурсе сайтов и мобильных приложений «Рейтинг Рунета 2018».

Среди 42 участников номинации ДомКлик стал первым, пройдя три этапа отбора. Первый этап — народное голосование. Оценить номинантов могли все пользователи интернета. Во втором этапе к работе подключилось жюри: представители бизнеса и эксперты. По итогам двух туров жюри выбрало 10 финалистов.

В финале экспертный совет и члены жюри определили трех победителей в каждой номинации. Первое место в номинации «Сервисы» занял ДомКлик от Сбербанка.

Директор дивизиона ДомКлик Сбербанка Николай Васёв:

«Мы очень рады этой награде, тем более что в этом году мы впервые участвовали в конкурсе. Это отличная мотивация для всей команды работать еще энергичнее, чтобы оправдать доверие и симпатию наших пользователей и жюри».

Конкурс «Рейтинг Рунета» проводится с 2010 года. В нем ежегодно участвуют около 300 компаний.

В конце 2017 года сервис ДомКлик занял 5-е место среди сайтов по поиску недвижимости в России (по рейтингу Similar Web) за год работы.