Мобильный банк ВТБ награжден премией «Рейтинг Рунета»

ВТБ получил награду ежегодной премии «Рейтинг Рунета 2018». В номинации «Финансы и бизнес» мобильное приложение ВТБ-Онлайн вошло в тройку победителей.

Эксперты премии отметили достижения команды ВТБ в области дизайна пользовательских интерфейсов и внедрения новых технологий мобильного банкинга.

Число пользователей приложения ВТБ-Онлайн за последний год удвоилось - с 2,1 до 3,9 млн человек. Клиенты не только просматривают баланс счетов, но и всё активнее совершают операции. Оборот переводов и платежей в мобильном банке за год вырос в 2,2 раза. В частности, платежи за сотовую связь – на 87%, за услуги ЖКХ – на 98%, переводы по номеру телефона – в 2,8 раза.

Также пользователи оценили новые функции и дизайн приложения: c начала года рейтинг ВТБ-Онлайн в AppStore поднялась с 2,3 до 4,8, в Google Play – с 3,5 до 4,1 по пятибалльной шкале.

Всероссийская ежегодная премия «Рейтинг Рунета» вручается с 2010 года. Основными критериями оценки проектов являются дизайн, юзабилити и удобство совершения покупки. Лучшие сайты и приложения страны в 36 номинациях определяют 298 экспертов отрасли и все пользователи интернета в рамках народного голосования.

В апреле мобильное приложение ВТБ вошло в ТОП-3 ежегодного рейтинга банковских приложений для физических лиц по удобству и функциональности, проводимого компанией USABILITYLAB. Скачать ВТБ-Онлайн можно по ссылкам: для iOS, для Android.