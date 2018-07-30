Свердловская область и Банк УРАЛСИБ подписали План мероприятий по развитию сотрудничества

Министерство инвестиций и развития Свердловской области и ПАО «БАНК УРАЛСИБ» подписали План мероприятий по развитию сотрудничества в сфере содействия предпринимательской и инвестиционной деятельности на 2018-2019 годы.

Подписи под документом, который был разработан Сторонами в рамках действующего Соглашения о социальном партнерстве между Свердловской областью и банком УРАЛСИБ, поставили Министр инвестиций и развития Свердловской области Виктория Казакова и Председатель Правления ПАО «БАНК УРАЛСИБ» Константин Бобров.

План мероприятий предусматривает активное взаимодействие Сторон в сфере поддержки предпринимательства, повышение эффективности и внедрение оптимальных схем такого взаимодействия, организацию и проведение совместных мероприятий, направленных на популяризацию инструментов государственной поддержки малого и среднего бизнеса в Свердловской области. Планируется развитие системы комплексной поддержки женского и социального предпринимательства, а также поддержка проектов в сфере инновационной деятельности.

Важным направлением сотрудничества между Министерством инвестиций и развития Свердловской области и банком УРАЛСИБ также становится поддержка инвестиционной деятельности, в том числе по приоритетным направлениям сациально-экономического развития области.

«На протяжении многих лет мы выстраиваем систему государственной поддержки малого и среднего предпринимательства в Свердловской области. Неоценимую помощь в этой работе нам оказывает Свердловский областной фонд поддержки предпринимательства и, конеечно же, банковское сообщество, одним из активных участников которого является Банк УРАЛСИБ. Благодаря этому сотрудничеству мы сформировали хорошо отработанный набор иструментов финансовой поддержки малого и среднего бизнеса, в число которых входят поручительства по банковскиим кредитам и гарантиям, а также льготные инвестиционные кредиты для предпринимателей, работающих в приоритетных отраслях, сфере инноваций и на территориях с высоким уровнем безработицы. Мы стараемся выстраивать сотрудничество с банками на долговременной основе с тем, чтобы достичь максимальной его эффективнности». Евгений Копелян, И.О. Министра инвестиций и развития Свердловской области