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Правительство Тульской области и ПАО «БАНК УРАЛСИБ» подписали соглашение о сотрудничестве

30 июля 2018

Правительство Тульской области и ПАО «БАНК УРАЛСИБ» подписали соглашение о сотрудничестве. Подписи под документом поставили первый заместитель Губернатора Тульской области – председатель Правительства Тульской области Юрий Андрианов и Председатель Правления Банка УРАЛСИБ Константин Бобров.

Соглашение предусматривает взаимодействие сторон, направленное на создание условий успешного решения приоритетных задач социально-экономического развития Тульской области, формирование эффективных источников ресурсов укрепления экономического и промышленного регионального потенциала, а также реализацию инвестиционных проектов и проектов государственно-частного партнерства.

В рамках соглашения планируется развитие предпринимательской среды региона: кредитование субъектов малого, среднего и крупного бизнеса, поддержка женского предпринимательства, реализация мероприятий по повышению финансовой грамотности представителей бизнеса.

Правительство Тульской области и ПАО «БАНК УРАЛСИБ» будут содействовать инфраструктурному развитию региона, уделяя особое внимание индустриальным и технологическим паркам, моногородам и территориям опережающего социально-экономического развития


/ СИА /
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