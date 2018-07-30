«Щедрое открытие»: скидка на оформление премиальных карт «Мир» в Дальневосточном банке продлена до 31 августа

По условиям акции «Щедрое открытие» каждый обратившийся в новый офис Дальневосточного банка в г. Хабаровске по ул. Тургенева, 49 до 31.08.2018 включительно может оформить любую из премиальных карт МИР «Семейная команда» или МИР Cash back с 50 % скидкой на первый год обслуживания и стать участником розыгрыша смартфона будущего Apple iPhone X. Для этого обладателю новой карты необходимо совершить не менее пяти покупок (каждая на сумму от 1000 рублей) в период с 01.06.2018 до 28.09.2018.

Премиальные карты МИР, обладающие несомненными преимуществами, принесут их обладателю еще больше выгоды. Например, карта МИР «Семейная команда» Премиальная позволит накапливать больше бонусных баллов при совершении покупок и оплачивать бонусами до 100 % топлива и прочих товаров в розничной сети АЗК/АЗС компании «Роснефть», а карта МИР Cash back позволит получить до 5 % от стоимости совершенных покупок обратно на вашу карту!

Победитель акции «Щедрое открытие» будет определен до 05.10.2018, после чего в новом офисе состоится вручение приза — смартфона Apple iPhone X.

Подробности узнавайте в офисе Дальневосточного банка в г. Хабаровске или по телефонам: +7(4212) 32-91-08, +7(4212) 26-40-04.