АКРА подтвердило кредитный рейтинг Связь-Банка на уровне ВВВ+(RU)

Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА) подтвердило кредитный рейтинг Связь-Банка на уровне ВВВ+(RU) со статусом «рейтинг на пересмотре – «развивающийся».

Подтверждение кредитного рейтинга отражает мнение АКРА относительно перспектив развития кредитной организации и возможного изменения оценки собственной кредитоспособности (ОСК) Банка в среднесрочной перспективе. АКРА полагает, что уровень поддержки со стороны акционера на горизонте 12–18 месяцев останется неизменным, в связи с чем величина корректировки ОСК (+4 ступени) Связь-Банка сохраняется.

Статус «Рейтинг на пересмотре — развивающийся» отражает необходимость получения дополнительной информации о параметрах и условиях предстоящего объединения Связь- Банка с Глобэксбанком, а также существенных сведений для определения ОСК и финального рейтинга Связь-Банка.