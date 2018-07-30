52 млн рублей выделит ИНК на эндоскопическое оборудование для областного онкодиспансера

Иркутский областной онкологический диспансер получит современное эндоскопическое оборудование при поддержке Иркутской нефтяной компании. Руководство ИНК откликнулось на обращение главного врача лечебного учреждения Виктории Дворниченко, выделив 52 млн рублей на приобретение трех видеогастроскопов, трех видеоколоноскопов и двух комплексов эндоУЗИ. По словам Виктории Дворниченко, существующий парк эндоскопического оборудования не справляется с нагрузкой и требует значительного обновления.

Фото предоставлено пресс-службой ИНК

Как отметила главврач лечебного учреждения, помощь ИНК позволит онкологическому диспансеру обеспечить своевременность и высокий уровень медицинских услуг, целью которых является в том числе ранняя диагностика злокачественных новообразований. Средства на приобретение современного оборудования будут выделены тремя частями до конца текущего года.

Напомним, что в прошлом году на средства ИНК был приобретен цифровой операционный комплекс нового поколения "OR 1" для Ивано-Матренинской городской детской клинической больницы в Иркутске. Он предназначен для выполнения эндохирургических операций новорожденным и младенцам. Стоимость оборудования, произведённого в Германии, и его монтажа составила 42 млн рублей.

Справка:



ГБУЗ «Областной онкологический диспансер» - современное лечебно-диагностическое учреждение, расположенное в Иркутске. Его отделения работают в Ангарске, Братске и Усолье-Сибирском. В диспансере проходят лечение и жители других регионов: Республики Бурятия, Республики Саха (Якутия), Забайкальского края, Красноярского края. Ежегодно лечебное учреждение принимает более 25 тыс. больных. Более 5 тыс. больных получают высокотехнологичную медицинскую помощь.



В структуру диспансера входят 26 отделений. Комплекс новейшего лабораторного медицинского оборудования позволяет определять генетическую предрасположенность к возникновению злокачественной опухоли. Разработаны оригинальные методологии лучевой терапии, новые высокоэффективные технологии лекарственного лечения.



В рейтинге онкологических учреждений Сибирского федерального округа Иркутский областной онкологический диспансер устойчиво занимает одно из ведущих мест.



Общество с ограниченной ответственностью "Иркутская нефтяная компания" (ООО «ИНК») образовано в 2000 году и включает в себя группу компаний, занимающихся геологическим изучением, разведкой и добычей углеводородного сырья на 41 лицензионном участке в Восточной Сибири. С момента основания ГК ИНК направила на развитие месторождений и лицензионных участков недр и строительство инфраструктуры около 200 млрд рублей. За последние семь лет добыча ИНК жидкого углеводородного сырья возросла в семь раз до 8,5 млн тонн в 2017 году.