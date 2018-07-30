Топ-10 самых дорогих вакансий июля в Иркутске

Эксперты сайта hh.ru проанализировали вакансии в Иркутске и составили топ-10 самых дорогих предложений июля. Первую строчку рейтинга заняла вакансия для командира воздушного судна/КВС Ми-8 с зарплатой до 250 000 руб. Это предложение стало самым дорогим в середине лета. При этом, в рейтинг вошли вакансии для бренд-шефа, программиста, главного механика, стоматолога-ортопеда и других специалистов.
Профессиональными сферами, где больше всего дорогих предложений от 100 000 рублей, в Иркутске стали «Продажи» (36% из дорогих вакансий), «Строительство, недвижимость» (26%) и «Производство» (12%).
|Должность
|Размер предлагаемой ЗП
|Ссылки
|Командир воздушного судна/КВС Ми-8
|От 180 000 до 250 000 руб.
|https://hh.ru/vacancy/26400745
|Программист
|От 150 000 руб.
|https://hh.ru/vacancy/26814047
|Главный механик
|От 120 000 руб.
|https://hh.ru/vacancy/26959857
|Региональный менеджер автокредитования
|От 100 000 до 200 000руб.
|https://hh.ru/vacancy/26956533
|Заместитель директора производства (изготовление металлоконструкций, строительных конструкций)
|От 100 000 до 180 000 руб.
|https://hh.ru/vacancy/26963742
|Бренд - шеф (европейская кухня)
|От 100 000 руб.
|https://hh.ru/vacancy/25978239
|Региональный менеджер Сибирь и ДФО (антиретровирусные препараты)
|От 100 000 руб.
|https://hh.ru/vacancy/26470375
|Стоматолог-ортопед
|От 100 000 руб.
|https://hh.ru/vacancy/26564910
|Финансовый директор
|От 80 000 до 100 000 руб.
|https://hh.ru/vacancy/25082270
|Врач анестезиолог-реаниматолог
|От 70 000 руб.
|https://hh.ru/vacancy/26191154
В июле динамика вакансий в Иркутске составила +59%, рост резюме составил +33%. Активный рост предложений отразился на конкуренции: в июле на одно предложение по городу претендовали 3,9 резюме. Например, в мае конкурс составлял 4,5.
Исследование проводилось HeadHunter с 24 по 27 июля 2018 г. среди 5 256 вакансий, размещенных в июле на hh.ru в Иркутске.