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Топ-10 самых дорогих вакансий июля в Иркутске

30 июля 2018

Эксперты сайта hh.ru проанализировали вакансии в Иркутске и составили топ-10 самых дорогих предложений июля. Первую строчку рейтинга заняла вакансия для командира воздушного судна/КВС Ми-8 с зарплатой до 250 000 руб. Это предложение стало самым дорогим в середине лета. При этом, в рейтинг вошли вакансии для бренд-шефа, программиста, главного механика, стоматолога-ортопеда и других специалистов.

Профессиональными сферами, где больше всего дорогих предложений от 100 000 рублей, в Иркутске стали «Продажи» (36% из дорогих вакансий), «Строительство, недвижимость» (26%) и «Производство» (12%).

Должность Размер предлагаемой ЗП Ссылки
Командир воздушного судна/КВС Ми-8 От 180 000 до 250 000 руб. https://hh.ru/vacancy/26400745  
Программист От 150 000 руб. https://hh.ru/vacancy/26814047   
Главный механик От 120 000 руб. https://hh.ru/vacancy/26959857  
Региональный менеджер автокредитования От 100 000 до 200 000руб. https://hh.ru/vacancy/26956533  
Заместитель директора производства (изготовление металлоконструкций, строительных конструкций) От 100 000 до 180 000 руб. https://hh.ru/vacancy/26963742  
Бренд - шеф (европейская кухня) От 100 000 руб. https://hh.ru/vacancy/25978239   
Региональный менеджер Сибирь и ДФО (антиретровирусные препараты) От 100 000 руб. https://hh.ru/vacancy/26470375   
Стоматолог-ортопед От 100 000 руб. https://hh.ru/vacancy/26564910  
Финансовый директор От 80 000 до 100 000 руб. https://hh.ru/vacancy/25082270  
Врач анестезиолог-реаниматолог От 70 000 руб. https://hh.ru/vacancy/26191154    

В июле динамика вакансий в Иркутске составила +59%, рост резюме составил +33%. Активный рост предложений отразился на конкуренции: в июле на одно предложение по городу претендовали 3,9 резюме. Например, в мае конкурс составлял 4,5.

Исследование проводилось HeadHunter с 24 по 27 июля 2018 г. среди 5 256 вакансий, размещенных в июле на hh.ru в Иркутске.

Группа компаний HeadHunter — ведущая компания интернет-рекрутмента, развивающая бизнес в России, Белоруссии, Казахстане, Азербайджане, Грузии, Узбекистане и Кыргызстане. Основана в 2000 году. Крупнейший актив компании — сайт для успешной карьеры hh.ru, обладающий базой в 520 тыс. актуальных вакансий и 34 млн резюме. По данным SimilarWeb, HeadHunter находится на третьем месте в мире по популярности среди порталов, созданных для поиска работы и сотрудников.

/ СИА /
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