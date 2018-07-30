Помундиалили: три истории иркутян, посетивших ЧМ – 2018

Иркутская область заняла третье место среди регионов по числу болельщиков на трибунах чемпионата мира по футболу – 2018. Портал SIA.RU собрал истории трех иркутян, побывавших на Мундиале, и спешит поделиться ими с вами.

1.«Мы за один рубль слетали на исторический матч, где Россия показала достойный результат и пробилась в 1/4 финала»

Фото из личного архива Е. Богатырева

Евгений Богатырев, директор инвестиционного бутика «Богатырев и партнеры»:

– Мы вместе с супругой решили подать заявку на билеты чемпионата мира в январе 2018 года, когда узнали, как масштабно наша страна ведет подготовку к данному событию. В то время открылся очередной этап продаж билетов с сайта FIFA методом случайной жеребьёвки (когда удовлетворяют только определенное количество заявок на билеты). Мне повезло с первого раза: в конце января от FIFA пришло сообщение, что по моей заявке принято положительное решение!

Сначала думали, что поедем на матчи группового этапа по городам России (Москва, Санкт-Петербург, Самара), но в итоге приняли решение подавать заявку на стадию плей-офф на «матч с возможным участием Сборной России, при условии выхода в стадию плей-офф».

На интуитивном уровне я понимал, что на домашнем чемпионате мира c таким количеством болельщиков и мощной поддержкой трибун, у нас большие шансы на выход из группы, тем более у нас подобрались удобные соперники, не считая сильный Уругвай. Так и случилось (улыбается).

Фото из личного архива Е. Богатырева

Билеты на самолёт покупали заранее, так как решили совместить поездку на чемпионат с отпуском на море в Сочи. Отель бронировали через Booking.com примерно в мае, цены на лето 2018 года были известны еще в январе, перед чемпионатом их скорректировали в сторону повышения. Но вариантов для проживания было много даже в конце весны.

Уже находясь на отдыхе, мы узнали, что Россия сыграет в 1/8 финала в Москве с командой Испании. Благодаря компании «Аэрофлот» оформили билеты по маршруту Сочи-Москва-Сочи по «тарифу болельщика» за один рубль и слетали на исторический матч, где наши игроки в упорной борьбе показали достойный результат и пробились в 1/4 финала. Хороший подарок наша сборная сделала мне на день рождения (улыбается).

Мы изначально брали билеты только на один матч, так как отпуск был запланирован именно под посещение матча с участием нашей команды. В итоге удалось продлить отпуск и остаться ещё на один матч с участием сборных России и Хорватии. В общей сложности, на чемпионат мы потратили в районе 50 тысяч рублей на человека (билеты до Москвы и Сочи, проживание в дни матча, билеты на стадион).

Фото из личного архива Е. Богатырева

Самые яркие впечатления, оставили, конечно же, болельщики. Такого количества людей из разных стран в одном месте я нигде до этого не видел. При этом они все очень дружелюбные: все фотографируются и обнимаются, размахивают флагами разных цветов, на улицах царит праздник. Смотреть матч на стадионе, где идёт мощная поддержка от 80 тысяч зрителей, это, конечно же, супер впечатления! Гул в ушах, сорванный голос и при этом отличное настроение гарантированы. Организовано было всё на очень высоком уровне. За время проведения матчей на стадионе и около него я не увидел ни одного инцидента между людьми.

Не понравился только один момент – везде продавалось пиво только от одного официального спонсора (смеётся). А также огромные очереди за прохладительными напитками. Но это мелочи, учитывая количество людей во время проведения ЧМ – 2018!

Такое мероприятие обязательно стоило посетить, так как в нашей стране такие грандиозные события происходят не так часто!

2. «Стадион будто накрыла вспышка абсолютного счастья, эти мгновения мне не забыть никогда»

Фото из личного архива О. Кривозубова

Олег Кривозубов, управляющий партнер «ВС Консалт»:

– Поездку на чемпионат мира – 2018 я запланировал примерно за полгода до его начала. При этом не было цели попасть именно на матчи сборной России. Хотелось посетить Сочи, посмотреть, как преобразился город после Олимпиады и Санкт-Петербург, просто потому что люблю этот город. Было желание посмотреть именно игры на вылет, чтобы почувствовать максимальный спортивный накал.

В итоге мне удалось посмотреть матч 1/4 финала в Сочи и матч 1/2 финала и игру за третье место в Санкт-Петербурге. Билеты покупались в разное время, все на сайте FIFA и с разной степенью сложности. Так, билеты на игры в Питере удалось купить довольно легко – один еще зимой, второй – с первой попытки с телефона на сочинском пляже после игры Россия-Хорватия. А вот билет на игру в Сочи я купил далеко не сразу, после сотни неудачных попыток, сидя за компьютером глубоко ночью.

Максимальные эмоции я получил, конечно, от матча Россия-Хорватия в Сочи. Причем, в начале июня, покупая билет на этот матч, я совершенно не ожидал, что попаду на игру нашей сборной (в тот момент еще мало кто верил, что Россия вообще выйдет из группы). Поэтому, когда наши прошли Испанию – я был вдвойне счастлив, ведь я точно попадал на игру сборной в четвертьфинале.

Фото из личного архива О. Кривозубова

Атмосфера на игре была непередаваемой. Это было фантастическое единение болельщиков за нашу сборную. Было очень много людей из разных уголков нашей стороны, все обнимались и фотографировались друг с другом, скандируя «Россия, Россия!» Ну и плюс, конечно же, очень сильное впечатление на меня произвел стадион «Фишт».

Несмотря на подавляющее большинство русских, на стадионе собрались разные болельщики. Так, слева от меня сидели итальянцы, справа – болгары. Это было удивительно больше всего тем, тем, что сборные ни той, ни другой страны не вышли на ЧМ. Но вот люди все равно приехали на чемпионат и болели за Россию.

Когда в дополнительное время Марио Фернандес забил гол – стадион будто накрыла вспышка абсолютного счастья, эти мгновения мне не забыть никогда. Потом я, как и все, расстроился от конечного результата, но, как точно сказал один мой друг о впечатлении игры сборной на этом чемпионате, конечно, грустно, но почему-то все равно хорошо.

Фото из личного архива О. Кривозубова

Игры в Санкт-Петербурге после этого смотрелись уже не так эмоционально. К тому же, когда я покупал билеты на полуфиналы и матч за бронзу, то был уверен, что увижу кого-то из главных звезд – Месси или Роналду. Но всем мы знаем, что с ними произошло, поэтому я болел за новых футбольных героев – Мбаппе, Гризманна, Азара, Лукаку. Стадион в Санкт-Петербурге также произвел отличное впечатление – петербуржцам можно только позавидовать.

Вопрос жилья решался мной по разному. В Сочи я забронировал место в гостинице за три месяца ло игры, по приемлемой цене через Booking. Потом, насколько я знаю, цены на жилье и на авиабилеты серьезно подросли, особенно после того, как Россия вышла в 1/4 финала. В Санкт-Петербурге я разместился у друзей, за что им большое спасибо.

Авиабилеты также были приобретены заранее, поэтому не скажу, что они были по заоблачным ценам. Все билеты на матчи я покупал по официальным ценам.

Бюджет поездки именно на чемпионат подсчитать трудно, потому что я совместил футбольные матчи с отдыхом в Санкт-Петербурге и осмотром местных достопримечательностей и раздельные бюджеты не вел (улыбается).

Фото из личного архива О. Кривозубова

В целом могу сказать, что от чемпионата у меня остались великолепные ощущения. Организация везде была на высоком уровне, волонтеры в аэропортах, на вокзалах и стадионах всегда старались помочь, никаких проблем и негатива я не испытал. Я даже не могу вспомнить ни одного негативного впечатления – у меня их просто не было. Атмосфера была очень дружеская, все иностранные болельщики, которых я видел, были веселы и довольны, что присутствуют на таком празднике.

У меня сложилось ощущение, что для иностранных болельщиков совсем не главным являются непременные победы их сборных. Сама поездка на чемпионат мира, возможность быть на этом празднике и веселиться несколько дней – вот в чем уже счастье болельщика. И мне это очень понравилось

3. «Пропустить мероприятие планетарного масштаба, проводимое в родной стране, было бы ошибкой»

Фото из личного архива А. Черкасова

Алексей Черкашин, директор «ВС Консалт»:

– С того самого момента, как Россия выиграла право на проведение Мундиаля, я решил, что надо ехать. Я не футбольный болельщик и на чемпионат мира в другой стране вряд ли бы поехал.

Но пропустить мероприятие планетарного масштаба, проводимое в родной стране, было бы ошибкой. Кто знает, будет ли еще в жизни такой шанс? Вторую Олимпиаду с 1980 года Советский Союз так и не дождался.

Билеты на матчи начали покупать с самого старта распродаж. Система была настроена понятно, вопросов к тому, как именно купить билеты, не было. Однако, по всей видимости, единовременный наплыв желающих в момент старта продаж приводил к периодическим сбоям системы. Но на матч за третье место всё же удалось купить два билета.

Фото из личного архива А. Черкасова

Тут надо оговориться, что поскольку Мундиаль идет месяц, отлучиться с работы на такой срок, к сожалению, не реально. Особенно, когда хочет ехать руководство в полном составе. Поэтому в качестве матчей к посещению выбрали финальные части. Там, где будет поменьше переживаний за родную сборную и побольше звёзд футбола. Кто же знал, что российский ЧМ поставит всё с ног на голову? (смеется)

Организация столь масштабного мероприятия, на мой взгляд, по сложности сродни запуску ракеты в космос. И если с ними у родной страны в последнее время всё получается мимо кассы, то организаторы ЧМ не подвели. Сбоев, как мне показалось, не было вообще. Подходы, подвозы к стадиону, встречи в аэропорту, благосклонность сотрудников правопорядка – всё на уровне.

Живой пример тому, как всё было организовано, это отзывы некоторых жителей Петербурга. В прошлом году, когда проходил Кубок конфедераций, на перекрытие дорог и неудобную транспортную систему жаловались многие мои знакомые, живущие в Санкт-Петербурге. В этот раз такого не было. Видимо, ошибки выявили и провели серьезную работу по их устранению.

Фото из личного архива А. Черкасова

Перед матчем за третье место я сидел в маленьком баре на Невском проспекте, в том районе, где как раз была Фан-зона FIFA. Бармен, девушка с уставшим, но довольным лицом, с упоением рассказывала мне, что таких двух недель в ее рабочей практике не было никогда. Её, работающую не покладая рук всё это время, очень впечатлил позитив иностранных болельщиков. Видно было, что им всё нравится и ради таких впечатлений люди готовы были не просто терпеливо стоять у барной стойки в ожидании кружки пива по нескольку минут, а петь, подбадривая девушек из обслуживающего персонала.

Взгляд со стороны, как мне кажется, всегда самый непредвзятый. И если парням из-за рубежа всё настолько понравилось, значит, мы и правда были свидетелями беспрецедентного по значимости и уровню события.