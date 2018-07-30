Помундиалили: три истории иркутян, посетивших ЧМ – 2018

Иркутская область заняла третье место среди регионов по числу болельщиков на трибунах чемпионата мира по футболу – 2018. Портал SIA.RU собрал истории трех иркутян, побывавших на Мундиале, и спешит поделиться ими с вами.
1.«Мы за один рубль слетали на исторический матч, где Россия показала достойный результат и пробилась в 1/4 финала»
Евгений Богатырев, директор инвестиционного бутика «Богатырев и партнеры»:
– Мы вместе с супругой решили подать заявку на билеты чемпионата мира в январе 2018 года, когда узнали, как масштабно наша страна ведет подготовку к данному событию. В то время открылся очередной этап продаж билетов с сайта FIFA методом случайной жеребьёвки (когда удовлетворяют только определенное количество заявок на билеты). Мне повезло с первого раза: в конце января от FIFA пришло сообщение, что по моей заявке принято положительное решение!
Сначала думали, что поедем на матчи группового этапа по городам России (Москва, Санкт-Петербург, Самара), но в итоге приняли решение подавать заявку на стадию плей-офф на «матч с возможным участием Сборной России, при условии выхода в стадию плей-офф».
На интуитивном уровне я понимал, что на домашнем чемпионате мира c таким количеством болельщиков и мощной поддержкой трибун, у нас большие шансы на выход из группы, тем более у нас подобрались удобные соперники, не считая сильный Уругвай. Так и случилось (улыбается).
Билеты на самолёт покупали заранее, так как решили совместить поездку на чемпионат с отпуском на море в Сочи. Отель бронировали через Booking.com примерно в мае, цены на лето 2018 года были известны еще в январе, перед чемпионатом их скорректировали в сторону повышения. Но вариантов для проживания было много даже в конце весны.
Уже находясь на отдыхе, мы узнали, что Россия сыграет в 1/8 финала в Москве с командой Испании. Благодаря компании «Аэрофлот» оформили билеты по маршруту Сочи-Москва-Сочи по «тарифу болельщика» за один рубль и слетали на исторический матч, где наши игроки в упорной борьбе показали достойный результат и пробились в 1/4 финала. Хороший подарок наша сборная сделала мне на день рождения (улыбается).
Мы изначально брали билеты только на один матч, так как отпуск был запланирован именно под посещение матча с участием нашей команды. В итоге удалось продлить отпуск и остаться ещё на один матч с участием сборных России и Хорватии. В общей сложности, на чемпионат мы потратили в районе 50 тысяч рублей на человека (билеты до Москвы и Сочи, проживание в дни матча, билеты на стадион).
Самые яркие впечатления, оставили, конечно же, болельщики. Такого количества людей из разных стран в одном месте я нигде до этого не видел. При этом они все очень дружелюбные: все фотографируются и обнимаются, размахивают флагами разных цветов, на улицах царит праздник. Смотреть матч на стадионе, где идёт мощная поддержка от 80 тысяч зрителей, это, конечно же, супер впечатления! Гул в ушах, сорванный голос и при этом отличное настроение гарантированы. Организовано было всё на очень высоком уровне. За время проведения матчей на стадионе и около него я не увидел ни одного инцидента между людьми.
Не понравился только один момент – везде продавалось пиво только от одного официального спонсора (смеётся). А также огромные очереди за прохладительными напитками. Но это мелочи, учитывая количество людей во время проведения ЧМ – 2018!
Такое мероприятие обязательно стоило посетить, так как в нашей стране такие грандиозные события происходят не так часто!
2. «Стадион будто накрыла вспышка абсолютного счастья, эти мгновения мне не забыть никогда»
Олег Кривозубов, управляющий партнер «ВС Консалт»:
– Поездку на чемпионат мира – 2018 я запланировал примерно за полгода до его начала. При этом не было цели попасть именно на матчи сборной России. Хотелось посетить Сочи, посмотреть, как преобразился город после Олимпиады и Санкт-Петербург, просто потому что люблю этот город. Было желание посмотреть именно игры на вылет, чтобы почувствовать максимальный спортивный накал.
В итоге мне удалось посмотреть матч 1/4 финала в Сочи и матч 1/2 финала и игру за третье место в Санкт-Петербурге. Билеты покупались в разное время, все на сайте FIFA и с разной степенью сложности. Так, билеты на игры в Питере удалось купить довольно легко – один еще зимой, второй – с первой попытки с телефона на сочинском пляже после игры Россия-Хорватия. А вот билет на игру в Сочи я купил далеко не сразу, после сотни неудачных попыток, сидя за компьютером глубоко ночью.
Максимальные эмоции я получил, конечно, от матча Россия-Хорватия в Сочи. Причем, в начале июня, покупая билет на этот матч, я совершенно не ожидал, что попаду на игру нашей сборной (в тот момент еще мало кто верил, что Россия вообще выйдет из группы). Поэтому, когда наши прошли Испанию – я был вдвойне счастлив, ведь я точно попадал на игру сборной в четвертьфинале.
Атмосфера на игре была непередаваемой. Это было фантастическое единение болельщиков за нашу сборную. Было очень много людей из разных уголков нашей стороны, все обнимались и фотографировались друг с другом, скандируя «Россия, Россия!» Ну и плюс, конечно же, очень сильное впечатление на меня произвел стадион «Фишт».
Несмотря на подавляющее большинство русских, на стадионе собрались разные болельщики. Так, слева от меня сидели итальянцы, справа – болгары. Это было удивительно больше всего тем, тем, что сборные ни той, ни другой страны не вышли на ЧМ. Но вот люди все равно приехали на чемпионат и болели за Россию.
Когда в дополнительное время Марио Фернандес забил гол – стадион будто накрыла вспышка абсолютного счастья, эти мгновения мне не забыть никогда. Потом я, как и все, расстроился от конечного результата, но, как точно сказал один мой друг о впечатлении игры сборной на этом чемпионате, конечно, грустно, но почему-то все равно хорошо.
Игры в Санкт-Петербурге после этого смотрелись уже не так эмоционально. К тому же, когда я покупал билеты на полуфиналы и матч за бронзу, то был уверен, что увижу кого-то из главных звезд – Месси или Роналду. Но всем мы знаем, что с ними произошло, поэтому я болел за новых футбольных героев – Мбаппе, Гризманна, Азара, Лукаку. Стадион в Санкт-Петербурге также произвел отличное впечатление – петербуржцам можно только позавидовать.
Вопрос жилья решался мной по разному. В Сочи я забронировал место в гостинице за три месяца ло игры, по приемлемой цене через Booking. Потом, насколько я знаю, цены на жилье и на авиабилеты серьезно подросли, особенно после того, как Россия вышла в 1/4 финала. В Санкт-Петербурге я разместился у друзей, за что им большое спасибо.
Авиабилеты также были приобретены заранее, поэтому не скажу, что они были по заоблачным ценам. Все билеты на матчи я покупал по официальным ценам.
Бюджет поездки именно на чемпионат подсчитать трудно, потому что я совместил футбольные матчи с отдыхом в Санкт-Петербурге и осмотром местных достопримечательностей и раздельные бюджеты не вел (улыбается).
В целом могу сказать, что от чемпионата у меня остались великолепные ощущения. Организация везде была на высоком уровне, волонтеры в аэропортах, на вокзалах и стадионах всегда старались помочь, никаких проблем и негатива я не испытал. Я даже не могу вспомнить ни одного негативного впечатления – у меня их просто не было. Атмосфера была очень дружеская, все иностранные болельщики, которых я видел, были веселы и довольны, что присутствуют на таком празднике.
У меня сложилось ощущение, что для иностранных болельщиков совсем не главным являются непременные победы их сборных. Сама поездка на чемпионат мира, возможность быть на этом празднике и веселиться несколько дней – вот в чем уже счастье болельщика. И мне это очень понравилось
3. «Пропустить мероприятие планетарного масштаба, проводимое в родной стране, было бы ошибкой»
Алексей Черкашин, директор «ВС Консалт»:
– С того самого момента, как Россия выиграла право на проведение Мундиаля, я решил, что надо ехать. Я не футбольный болельщик и на чемпионат мира в другой стране вряд ли бы поехал.
Но пропустить мероприятие планетарного масштаба, проводимое в родной стране, было бы ошибкой. Кто знает, будет ли еще в жизни такой шанс? Вторую Олимпиаду с 1980 года Советский Союз так и не дождался.
Билеты на матчи начали покупать с самого старта распродаж. Система была настроена понятно, вопросов к тому, как именно купить билеты, не было. Однако, по всей видимости, единовременный наплыв желающих в момент старта продаж приводил к периодическим сбоям системы. Но на матч за третье место всё же удалось купить два билета.
Тут надо оговориться, что поскольку Мундиаль идет месяц, отлучиться с работы на такой срок, к сожалению, не реально. Особенно, когда хочет ехать руководство в полном составе. Поэтому в качестве матчей к посещению выбрали финальные части. Там, где будет поменьше переживаний за родную сборную и побольше звёзд футбола. Кто же знал, что российский ЧМ поставит всё с ног на голову? (смеется)
Организация столь масштабного мероприятия, на мой взгляд, по сложности сродни запуску ракеты в космос. И если с ними у родной страны в последнее время всё получается мимо кассы, то организаторы ЧМ не подвели. Сбоев, как мне показалось, не было вообще. Подходы, подвозы к стадиону, встречи в аэропорту, благосклонность сотрудников правопорядка – всё на уровне.
Живой пример тому, как всё было организовано, это отзывы некоторых жителей Петербурга. В прошлом году, когда проходил Кубок конфедераций, на перекрытие дорог и неудобную транспортную систему жаловались многие мои знакомые, живущие в Санкт-Петербурге. В этот раз такого не было. Видимо, ошибки выявили и провели серьезную работу по их устранению.
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Перед матчем за третье место я сидел в маленьком баре на Невском проспекте, в том районе, где как раз была Фан-зона FIFA. Бармен, девушка с уставшим, но довольным лицом, с упоением рассказывала мне, что таких двух недель в ее рабочей практике не было никогда. Её, работающую не покладая рук всё это время, очень впечатлил позитив иностранных болельщиков. Видно было, что им всё нравится и ради таких впечатлений люди готовы были не просто терпеливо стоять у барной стойки в ожидании кружки пива по нескольку минут, а петь, подбадривая девушек из обслуживающего персонала.
Взгляд со стороны, как мне кажется, всегда самый непредвзятый. И если парням из-за рубежа всё настолько понравилось, значит, мы и правда были свидетелями беспрецедентного по значимости и уровню события.