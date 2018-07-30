Почти закончен ремонт подпорной стены здания библиотеки им. И.И. Молчанова-Сибирского

В июле 2018 года завершается ремонт подпорной стены, расположенной с фасадной части здания Иркутской областной библиотеки им. И.И. Молчанова-Сибирского. Об этом сообщила министр культуры и архивов Иркутской области Ольга Стасюлевич.

Фото: irklib.ru

Здание библиотеки было сдано в эксплуатацию в декабре 2012 года, а уже весной 2013 года в сооружении специального строения, удерживающего от обрушения и сползания грунт на уклонах местности, были обнаружены дефекты. С подпорной стены начала облетать облицовочная плитка. Подозрения, что стена постоянно движется и отклоняется от вертикальной оси, подтвердились осенью 2017 года во время технического обследования. Необходимость в нем возникла, в том числе из-за множественных протечек в книгохранилище. Ливневые дожди в августе 2016 года усугубили ситуацию, в книгохранилище попало около тонны воды, а подпорная стена накренилась.

Как сообщает пресс-служба правительства Иркутской области, проектно-сметную документацию разработало ООО «Предприятие Иркут-Инвест». Подрядчиком по итогам торгов было определено ООО «СибирьИнвест». Эти же строительные компании обследовали и проводили ремонтные работы в книгохранилище, которые были завершены в октябре 2017 года. Общая стоимость оценки технического состояния, а также ремонта книгохранилища и подпорной стенки составила 11,5 млн рублей. Средства на эти цели были выделены из областного бюджета.

– «Волго-Вятская строительная компания», строившая здание, была признана банкротом, использовать бюджетные средства на обследование и ремонт библиотеки мы смогли только по истечении срока гарантии, на котором объект находился пять лет. На сегодняшний момент спасено не только здание библиотеки, но и двухмиллионный книжный фонд, – отметила Ольга Стасюлевич.