Снижение ключевой ставки возможно не ранее конца 1 квартала 2019 года

Совет директоров ЦБ РФ по итогам заседания 27 июля принял решение оставить ключевую ставку на неизменном уровне в 7,25%, что совпало с ожиданиями большинства аналитиков, а также прогнозами всех опрошенных Bloomberg участников рынка (100% респондентов). Официальный комментарий указал на сохранение низкой фактической инфляции при формировании тенденции для ее возвращения к целевому уровню в 4%, а также временному превышению таргета в 2019 году. Дмитрий Харлампиев, директор по аналитике КИБ банка «Открытие», считает что следующее снижение ключевой ставки возможно не ранее конца 1 квартала 2019 года:

– Регулятор с учетом изменившихся условий считает, что переход к нейтральной денежно-кредитной политике наиболее вероятен в 2019 году (ранее – в 2018 году), без указания в данном случае на потенциал снижения или целевой диапазон нейтральной ставки. Согласно последним доступным данным, нейтральной диапазон реальной процентной ставки составляет 2-3%, при этом не являясь константой. Дефляционным фактором на настоящем этапе является практически нулевое изменение цен на продовольственные товары, при этом в случае непродовольственного рынка наблюдается умеренное ускорение роста цен, прежде всего в сегменте нефтепродуктов. Собственный прогноз относительно динамики ИПЦ и ВВП на текущей год ЦБ РФ сохраняет в неизменном виде – 3,5-4,0% и 1,5-2,0% соответственно.

Также отмечается наличие проинфляционных рисков, связанных с неопределенностью относительно масштаба вторичных эффектов от принятых налоговых решений (повышение ставки НДС с начала 2019 года) – прежде всего со стороны инфляционных ожиданий. Напомним, что в июне данный показатель вырос на +1,2 п.п. до +9,8%. Также существуют риски в разрезе внешних факторов – рост доходностей на развитых рынках, актуальные геополитические риски, общий рост волатильности на мировом финансовом рынке.

Напомним, что в преддверии заседания СД исполняющий обязанности директора департамента денежно-кредитной политики А. Липин заявил, что регулятор не намерен давать какой-либо сигнал рынкам перед решением по ключевой ставке, так как участники рынка и так достаточно знают о текущей ситуации. Он также отметил, что дополнительная и углубленная оценка влияния (текущий оценочный диапазон эффекта: +0,6–1,5 п. п.) повышения НДС на инфляционные процессы будет представлена в рамках опорного заседания Совета директоров, которое состоится 14 сентября текущего года.

Также обратим внимание на то, как менялись ожидания участников рынка относительно будущей траектории движения регулируемых ставок - если до апреля консенсус-прогноз Bloomberg предполагал уровень ставки на конец года в диапазоне 6,25–6,50%, то сейчас прогноз составляет практически 7,25%, только отдельные участники допускают единичное снижение до конца года. С учетом складывающихся условий мы склоняется к тому, что регулятор воздержится от снижения ключевой ставки в 2018 году и первый «шаг» возможен не ранее конца 1 квартала 2019 года.

В целом можно отметить нейтральную реакцию рынка на решение регулятора, вероятно, связанную с высокой степенью уверенности инвесторов в нейтральном решении регулятора в конкретном случае, а также с условно спокойным тоном непосредственно официального комментария. Фондовые индексы и основные рублевые пары не продемонстрировали какой-либо реакции после объявления решения по ставке, кривая госдолга также практически не изменилась – рост доходности в дальнем сегменте в пределах +1-2 б.п.