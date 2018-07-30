В Иркутской области обнаружили пять автомобилей, находящихся в федеральном розыске

В июле сотрудники национального бюро Интерпола Главного управления МВД России по Иркутской области в ходе взаимодействия с Интерполом Японии установили исходные данные пяти автомобилей с измененными идентификационными номерами и их владельцев.

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В Иркутске была обнаружена «Тойота Карина», похищенная 15 лет назад во Владивостоке, а в Усолье-Сибирском найден «Ленд-Крузер» сотой модели, более 10 лет назад угнанный в Санкт-Петербурге, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области. Вдобавок, в Иркутске с перебитыми номерами узлов и агрегатов обнаружены угнанная в Ангарске «Тойота Аллекс» и похищенный в одном из районов Иркутска кроссовер «Тойота Рав-4».

Так же в результате работы Интерпола из Красноярского края в Приангарье вернется «Тойота Аллион», которую в 2011 году угнали у жительницы города Черемхово.

Транспортные средства сейчас находятся на арестплощадках. Скоро их возвратят владельцам. Принимаются меры к установлению злоумышленников, похитивших иномарки.

Приангарье ежегодно занимает лидирующие позиции в стране по выявлению машин, находящихся в федеральном розыске. Всего с начала этого года сотрудниками Интерпола в Иркутской области найдено более 30 таких автомобилей.