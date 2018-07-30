Процентная ставка ЦБ: решение ЦБ совпало с консенсус-прогнозом

По итогам заседания в пятницу, ЦБ РФ сохранил ставку на прежнем уровне 7,25%, что соответствует консенсус-прогнозу рынка, мнение которого было единогласным – из 37 опрошенных агентством Bloomberg аналитиков все ожидали паузы на заседании 27 июля, отмечают аналитики Альфа-Банка:

– В пресс-релизе ЦБ подтвердил прогноз по инфляции на уровне 3,5-4,0% на этот год; в 2019 г. инфляция может временно превзойти уровень 4,0%, но уже в начале 2020 г. вернется к нему. Решение правительства повысить НДС с 18% до 20% с 2019 г. является, по мнению регулятора, главным проинфляционным риском. Тем не менее, ЦБ РФ считает, что нормализация монетарной политики состоится в будущем году.

Инфляционные риски усиливаются

Внутренняя конъюнктура явно стала более инфляционной с момента последнего заседания ЦБ по ставке. Во-первых, ускоряется инфляция: за период с 1 по 23 июля она составила 0,4%, что предполагает, что по состоянию на конец июля годовая инфляция может выйти по меньшей мере на уровень 2,6% г/г – это максимальное значение с октября 2017 г. и, фактически, резкое ускорение с 2,3% г/г в июне. Во-вторых, растут инфляционные ожидания – они подскочили с 8,6% в мае до 9,8% в июне, достигнув самого высокого уровня с октября 2017 г. В-третьих, текущее ускорение инфляции вызвано, в основном, ростом непродовольственных цен – их рост ускорился с 2,5% г/г в

феврале-марте (локальный минимум) до нынешних 3,7% г/г, тогда как рост продовольственных цен сохраняется на низком уровне. Однако ситуация с продовольственными ценами может измениться уже в ближайшие месяцы – по предварительным данным, в этом году урожай может оказаться ниже на 15-25%, чем в 2017, спровоцировав тем самым ускорение роста цен в дальнейшем. Например, урожай зерна ожидается на уровне 100-115 млн т против 135 млн т в 2017. В результате, в случае отсутствия дефляции в августе-сентябре, что является нашим базовым сценарием, мы ожидаем ускорения инфляции до 3,3% г/г к концу 3К18.

Глобальная конъюнктура против понижения процентной ставки

Хотя в своем комментарии ЦБ лишь кратко говорит о глобальных рисках, совершенно ясно, что глобальная геополитическая конъюнктура последних недель не способствует понижению ставки в России. После встречи В. Путина и Д. Трампа в Хельсинки 16 июля, в США возобновилось активное обсуждение по поводу введения новых санкций против России. Кроме того, эскалация торговой войны между США и Китаем, оказывающая давление на

юань, является серьезным фактором риска для сырьевых рынков, что, в свою очередь, не благоприятно для России. Наконец, политика ФРС остается весьма агрессивной, эксперты продолжают ждать еще два повышения ставки ФРС в этом году. Таким образом, все эти факторы препятствуют понижению ставки ЦБ РФ.

Пауза в цикле понижения ставки на заседании 14 сентября выглядит наиболее вероятным сценарием

Учитывая повышение внутренних инфляционных рисков и серьезные геополитические риски, пауза в цикле понижения процентной ставки становится базовым сценарием для следующих месяцев. Соответственно, мы ожидаем, что ЦБ сохранит ставку на уровне 7,25% на заседании 14 сентября. Стоит упомянуть, что главной темой последних недель стали планы ЦБ по повышению коэффициентов риска по неипотечным розничным кредитам. Хотя повышение ставки, очевидно, не стоит на повестки дня ЦБ, ужесточение регулирования явно направлено на смягчение рисков, связанных с восстановлением потребления в России.

Наталия Орлова, Ph.D., главный экономист Альфа-Банка

Валерия Волгарева, аналитик Альфа-Банка