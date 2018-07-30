Благоустройство «Иерусалимской горы» будет проходить под надзором Службы по охране объектов культурного наследия

Объект культурного наследия регионального значения «Иркутское мемориальное Иерусалимское кладбище» включен в государственный реестр объектов культурного наследия и, соответственно, охраняется законом. Его территория занимает площадь 19,5 Га. Концепцию создания мемориального комплекса на территории бывшего городского погоста (с 1772 по 1930 гг.) представили губернатору Приангарья Сергею Левченко.

В мероприятии также приняли участие первый заместитель губернатора – председатель правительства региона Руслан Болотов, руководитель службы по охране объектов культурного наследия Иркутской области Евгений Корниенко, представители правительства региона и администрации города Иркутска.

– В связи с этим все работы, которые здесь проводятся и запланированы, должны учитывать данную специфику. Никаких строительных работ на данной территории категорически не может быть, и мы следим за этим. Разрешено лишь проведение работ по сохранению объекта культурного наследия – установка памятных знаков или небольшой часовни, ограждения, оборудование аллей, – пояснил Евгений Корниенко.

По информации пресс-службы правительства Иркутской области, работы планируется проводить в три этапа, к первому приступят уже в этом году. Большая часть средств на это, направлена из федерального бюджета – около 20 млн рублей. Также финансирование объекта ведется из областного бюджета и казны муниципалитета. Общая стоимость работ первого этапа – 38 млн рублей. В этом году планируется обустроить аллеи памяти на территории комплекса, а также установить видеонаблюдение. После установят информационные стенды вдоль прогулочных зон, памятные знаки конфессий.

– Рассматривать этот проект как обустройство двух аллей нельзя. Это всё – территория кладбища. Необходимо определиться с объемом и сроками археологических работ, которые там ведутся. Памятное место требует особого отношения. Поэтому службе по охране объектов культурного наследия необходимо вести строгий надзор за работами, – подчеркнул губернатор.

Как пояснил Евгений Корниенко, концепция обустройства мемориального комплекса проходит историко-культурную экспертизу. На протяжении всего срока проведения работ – запланировано три этапа до 2020 года – будет вестись археологический надзор.



