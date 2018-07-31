Наталия Орлова, Альфа-Банк: "Повышение НДС - это разовый шок"

В третьем чтении депутаты Госдумы одобрили законопроект о повышении налога на добавленную стоимость с 18% на 20%. Закон вступит в силу с 1 января 2019 года. По данным Минфина, при повышении НДС федеральный бюджет пополнится в следующем году 633,5 миллиардами рублей, а в 2020 и 2021 году — 678 и 728 миллиардами рублей соответственно.

Напомним, что повышение НДС должно обеспечить финансовую поддержку выполнения «майских указов» президента России Владимира Путина. Средства направят на образование, здравоохранение, социальное обеспечение и культуру.

По мнению руководителя Центра макроэкономического анализа Альфа-Банка Наталии Орловой, прямым последствием повышения ставки НДС будет вычет на уровне 0,6% ВВП из экономического роста и ускорение инфляции на 1 процентный пункт. При этом к середине 2019 года уровень годовой инфляции может выйти на уровень 4,5-5,0% г/г.

"Следует понимать, что повышение НДС – это как разовый шок. После того, как он будет инкорпорирован в уровень цен и в бизнес-проекты компаний, его последствия будут исчерпаны, – отмечает эксперт Альфа-Банка. – Иными словами, негативные эффекты от повышения НДС – это вопрос начала-середины 2019 года".