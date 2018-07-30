6 нововведений в законодательстве. Что изменится в жизни россиян?

Сегодня, 30 июля 2018 года, президент РФ Владимир Путин подписал ряд принятых Государственной Думой законов. По информации на сайте Государственной Думы ФС РФ, среди документов – законы о возмещении ущерба угонщиками за повреждение автомобиля, об обнулении госпошлины за электронную регистрацию юрлиц и ИП, о предоставлении пенсионерам дополнительных компенсаций на оплату взносов на капремонт и др.

Угонщики будут нести полную ответственность за угнанный автомобиль

Новая норма позволит предъявлять требования о возмещении вреда, причиненного чужому имуществу, к лицу, создавшему условия для его причинения. Это особенно важно, когда непосредственный причинитель вреда не был установлен. Согласно документу, теперь человек, угнавший автомобиль, будет нести ответственность за повреждения, нанесенные машине впоследствии, даже если вред нанесен другим, неустановленным человеком. При этом непосредственный причинитель вреда не освобождается от обязанности возместить повреждения машине.

За электронную регистрацию юрлиц и ИП не будут брать пошлину

Нововведение позволит сократить издержки юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, а также будет способствовать развитию предпринимательства в РФ. Теперь от уплаты пошлины за госрегистрацию юрлица и физического лица в качестве ИП будут освобождены те, кто направляет необходимые для регистрации документы в электронном виде. Ранее за госрегистрацию юрлица и ИП необходимо было уплатить государственную пошлину, для юрлиц она составляла 4000 рублей, для ИП — 800 рублей.

Пенсионерам предоставят дополнительные компенсации на оплату взносов на капремонт

Закон расширяет с 1 января 2019 года перечень собственников жилых помещений, которым субъекты РФ вправе компенсировать расходы на оплату взноса на капремонт. Так, документ добавляет семьи, в которых совместно проживают пенсионеры старше 70 лет и инвалиды I или II группы, к категории получателей региональных компенсаций на оплату капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме.

За необоснованное принятие решения о выдаче или отказе в выдаче заключения о соответствии застройщика требованиям законодательства вводится штраф

Соответствующий закон вносит поправки в Кодекс РФ об административных правонарушениях (КоАП РФ). В частности, за принятие органом регионального контроля в области долевого строительства необоснованного решения о выдаче или отказе в выдаче заключения о соответствии застройщика и проектной декларации требованиям законодательства должностному лицу будет грозить штраф в размере от 50 тыс. до 100 тыс. рублей.

За проведение азартных игр без лицензии вне игорной зоны будет грозить штраф

Согласно закону, наказанием за такое нарушение будет либо штраф от 300 до 500 тыс. рублей или в размере дохода осужденного за период до трех лет, либо обязательные работы на срок от 180 до 240 часов, либо ограничение свободы на срок до четырех лет.

Если эти действия будут совершены организованной группой или лицом с использованием своего служебного положения или сопряжены с извлечением дохода в особо крупном размере, предусматривается штраф в размере от 1 млн до 1,5 млн рублей, либо лишение свободы на срок до шести лет со штрафом в размере до 1 млн рублей с лишением права занимать определенные должности.

В России будет создана новая система апелляционных и кассационных судов общей юрисдикции

Законом создаются обособленные кассационные и апелляционные суды общей юрисдикции, не связанные рамками административно-территориального деления субъектов Федерации. Планируется создать пять апелляционных судов общей юрисдикции и девять кассационных судов общей юрисдикции, которые будут действовать в пределах соответствующих судебных округов. Каждый кассационный и апелляционный судебный округ будет включать в себя несколько регионов. Также документом определяются полномочия, порядок образования и деятельности этих судов.