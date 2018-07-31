В Иркутской области появился новый лотерейный миллионер

Для одного из жителей Иркутской области неделя началась с отличной новости. Участник лотереи «Рапидо» из этого региона выиграл суперприз в размере 4 631 046 рублей.

Счастливчик купил билет на 126 090-й тираж лотереи. Он обошелся победителю всего в 150 рублей и принес крупный выигрыш. Лотерейный миллионер смог отгадать все девять чисел комбинации. Судьбоносными числами стали: 01, 03, 17, 19, 10, 04, 02, 14 в первом поле и 02 – во втором.

Напомним, что предыдущий суперприз лотереи «Рапидо» в размере 3 962 696 рублей был разыгран 22 июля в 125 406-м тираже. Его обладателем стал житель Омской области.

В Иркутской области лотерейная удача – частый гость. С 2016 года крупные призы от 100 000 рублей получили 218 участников. Миллионерами за это время стали 37 победителей. Самым крупным выигрышем, зафиксированным в регионе, остаются 13 561 934 рублей. Этот приз в июне 2017 года получил участник 95-го тиража лотереи «6 из 36».