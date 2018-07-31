Марк Сартан, «Умная школа»: «Школу надо проектировать с конца»

Одной из тем, обсуждаемых на IV Байкальском саммите РГУД, стала «Умная школа». Этому проекту суждено на практике доказать, как современная школа может стать якорным объектом для развития района и повысить капитализацию расположенного там жилья. О концепции школы будущего, о том, чем и почему она должна отличаться от типовой, привычной нам модели школьного образования, участникам саммита рассказал руководитель Центра разработки образовательных систем «Умная школа» Марк Сартан.

Фото: А. Фёдоров

«Школа может быть не только обременением»

Комплексная застройка новых территорий сегодня немыслима без современных инфраструктурных объектов. Между тем, их строительство по ряду причин является для девелоперов затратным и трудоёмким дополнением к жилой застройке.

«Сегодня проектирование школ происходит без участия образовательных экспертов, исключительно по строительным и санитарным нормам, а нормы оторваны от образовательных задач и сковывают образование, как кандалы. И поэтому школы у нас такие, какие они есть. Мне признавались, что школа для строителей и девелоперов – обременение», – сказал Марк Сартан. Эксперт считает, что «хорошая школа влияет на решение о приобретении квартир. Люди заботятся об образовании своих детей».

Как же сделать так, чтобы школа помогала жилой застройке стать лучше и помогала привлекать покупателей?

Фото: А. Фёдоров

«Качество образования повышает капитализацию застройки»

Современная школа с гарантированным качеством образования и развитием у детей необходимых для современной жизни умений и навыков может стать серьезным конкурентным преимуществом и эффективным инструментом продаж жилья в близлежащих районах. И заинтересованы в этом должны быть именно девелоперы.

«Бизнес не может вкладываться в школу, чтобы когда-нибудь через 15 лет получить грамотных сотрудников. Это слишком долго. А вот рассматривать школу как инструмент продаж для жилой застройки можно уже сегодня. Сейчас как раз такое время. Есть резервы, чтобы превратить школы в конкурентное преимущество, – подчеркнул Марк. – Исследования доказывают, что основной фактор, влияющий на стоимость квадратного метра жилья – обеспеченность социальной инфраструктурой. Еще более интересные исследования показывает связь между результатами ЕГЭ в школе и стоимостью квартир в жилой застройке, расположенной рядом. Так, повышение среднего балла ЕГЭ на 7 пунктов дает рост стоимости квартир на 3 – 5%! Вот вам прямая связь: качество образования повышает капитализацию застройки. То есть современная школа может и должна быть и инструментом продаж, и конкурентным преимуществом. Но для этого она должна быть действительно современной и качественной».

Фото: А. Фёдоров

«Предметное образование устарело»

Время предъявляет образованию новые требования. «Унифицированное образование, когда во всех школах изучается одно и то же, давно вызывает протесты. Современная школа не может быть унифицированной, пришло время вариативности и индивидуализации. Кроме предметов нужны компетенции, которые вы как работодатели ожидаете от своих сотрудников, умение работать в команде, умение излагать свои мысли, сравнивать и анализировать. То, что мы привыкли называть школьным образованием – это обучение. Чтобы оно стало образованием, нужна деятельность на основе полученных знаний, – считает Марк, – Современное образование ушло от модели, когда один вещает что-то очень правильное и умное, а остальные должны это просто запомнить и выучить. Сегодня образование требует разнообразной деятельности, и формы этой деятельности так же важны, как и предмет, которому она посвящена. Условно говоря, важно не только знать физику и грамотно писать по-русски, но и уметь вести дискуссию, уметь планировать свои проекты».

Фото: А. Фёдоров

«Заводы по производству людей конвеерно-групповым методом»

В своем выступлении Марк Сартан привел интересное сравнение традиционной школы с заводом, тогда как она должна в большей степени напоминать город, где от граждан требуется совсем не то, что от деталей, штампованных на конвейере. По мнению Марка, «больно смотреть на школы, которые строят в России. Я в свое время просмотрел множество презентаций новых школ и детских садов. В основном, это «коробки», заводы по производству человеческого материала, причем конвейерно-групповым методом. Берем группу в 35 человек, обрабатываем в течение 45 минут, передаем в другой кабинет…. Так не должно быть».

Вместе с тем, эксперт отметил, что в новых школах, которые сегодня строятся в Иркутске, заложен большой потенциал для развития: «Строительство новых школ, как в самом городе, так и в его окрестностях – это замечательно, потому что новые проекты много лучше. Они действительно новые. Это шаг вперед по сравнению со школой-заводом, школой-коробкой в которой мы все учились. Например, школа в поселке Молодежный мне нравится по многим параметрам: она просторная, светлая, разнообразная по форме организации пространства; она больше похожа на город, чем на завод».

«Нужна связь функций с архитектурой»

Важнейшей составляющей нового образовательного процесса, наряду с профессиональным преподавательским составом и современными педагогическими концепциями, служит архитектура школьных зданий. «Архитектура нужна не просто «крутая» и новая; она должна обеспечивать новое качество образования, – подчеркнул эксперт. – Традиционные фронтальные формы организации пространства в школах предполагают только старые форматы образования. Но такая форма общения, типичная для классических школ, себя изжила. Есть любопытный принцип, сформулированный канадским хоккеистом Уэйном Гретцки: «На площадке надо быть не там, где шайба, а там, где шайба будет». Если применить этот принцип к проектированию школ, получается, что школу нужно проектировать «с конца», с образовательного результата, и от этого «разматывать» все внутришкольные системы. Здание тоже должно быть инструментом, оно тоже учит. Но для этого нужна связь функций с архитектурой».

Школьная архитектура является отражением эпохи. Типичные здания школ промышленного типа – отражение типового унифицированного подхода к образованию. «Типовые классы предназначены только для фронтальной работы. Но современные классы должны быть разными, в школе должно быть ни одного одинакового класса. Здания должны быть уникальными, помещения – разнообразными, многофункциональными и трансформируемыми», – считает Марк.

Фото: А. Фёдоров

«Нельзя строить современную школу без функционального заказчика»

Марк Сартан уверен, что для такой работы необходим функциональный заказ: «Сейчас при проектировании школы часто забывают о привлечениии экспертов от образования. Но нельзя строить школу без функционального заказчика, который понимает, как архитектура отражается на образовательном процессе. Кто может быть таким заказчиком? Дети, родители, классическое образование? Но это слабые заказчики. Дети ориентированы на развлекательную составляющую, они не могут выйти за пределы собственного опыта. Генри Форд говорил, что он никогда не спрашивал своих потребителей, потому что они заказали бы ему лошадь побыстрее. У родителей не хватает образовательных компетенций, классическое образование ориентировано на прошлое, а застройщики ориентированы на строительные нормативы», – считает эксперт. В роли заказчика для таких преобразований должен выступить именно девелоперский бизнес.

«Умная школа» в Иркутске

«В работе над иркутским проектом образовательного комплекса, – рассказывает Марк Сартан – задачей компании «Умная школа» было сформулировать образовательный результат и исходя из него – требования к архитектуре. Этот проект финансируется Благотворительным фондом «Новый дом» и ориентирован, в том числе, и на детей-сирот, потому что им очень важно уметь распоряжаться собственной жизнью, чего они после школы-интерната категорически не умеют. Но мы как родители понимаем, что это цель для любого ребенка. И вся школа, ее образовательная система, и ее архитектура соответствуют этим задачам. Мы провели международный архитектурный конкурс, собрали большой состав участников, и в итоге получили блестящее архитектурное решение, которое сейчас воплощается на строительной площадке».

Фото: А. Фёдоров