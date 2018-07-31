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Сбербанк запустил сервис доставки для малого бизнеса

31 июля 2018

В июле Сбербанк совместно с партнерами — ООО «ШИПТОР» и ООО «ЗЕСТ – ЭКСПРЕСС» — запустил новый сервис «Моя доставка» для малого бизнеса. Он предусматривает комплексное логистическое обслуживание бизнеса.

Заместитель Председателя Правления Сбербанка Анатолий Попов:
«Доставка для многих предприятий малого бизнеса — вопрос их выживания на рынке. В то же время существующие сервисы доставки не всегда могут предложить необходимое для успешной работы сочетание "цена-качество". Поскольку наш подход к малому бизнесу — целостный и комплексный, мы решили улучшить эту важнейшую составляющую работы малых предприятий».

Основные преимущества сервиса «Моя доставка»:

  • решение логистических бизнес-задач «под ключ» — доставка товаров и посылок по всей стране, в том числе курьерская; хранение, комплектация и обработка заказов;
  • выгодные тарифы — отправка товаров и посылок логистическими компаниями по льготным ценам только для клиентов сервиса «Моя доставка»;
  • персональное обслуживание — личный клиентский менеджер;
  • бесплатная техподдержка для интеграции сайта или интернет-магазина клиента с сервисом доставки;
  • удобный личный кабинет и прозрачный калькулятор для управления посылками и заказами.

Рассчитать стоимость конкретной доставки можно в калькуляторе на странице сервиса «Моя доставка» на сайте Сбербанка.

В настоящее время сервис доступен клиентам из Москвы, Казани, Воронежской, Новосибирской областей  по ссылке на сайте Сбербанка, для предпринимателей Московской области — здесь.

География подключения регионов будет расширяться. 


/ СИА /
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