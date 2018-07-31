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Альфа-Банк начал отправлять счета-фактуры по комиссиям банка в системы электронного документооборота

31 июля 2018

Альфа-Банка предоставил корпоративным клиентам возможность получать счета-фактуры от Альфа-Банка напрямую в свой личный кабинет в системе электронного документооборота. Услуга представляется бесплатно и доступна для клиентов, сотрудничающих с операторами электронного документооборота «СКБ-Контур» (Контур. Диадок), «Калуга Астрал» и «Корус Консалтинг СНГ» (Сфера.Курьер). Новый сервис экономит клиентам время и повышает качество обслуживания — ранее счета-фактуры по комиссиям за услуги банка, облагаемым НДС, можно было получить только на бумаге, обратившись в отделение.

Чтобы начать получать счета-фактуры в электронном виде, клиенту достаточно направить письмо через интернет-банк с указанием оператора электронного документооборота. Банк формирует электронные счета-фактуры в соответствии с приказом Минфина 174н и подписывает усиленной квалифицированной электронной подписью.

«Мы ценим время наших клиентов и понимаем, сколь трудоемок процесс ведения налогового учета. Так как основным документом для учета НДС является счет-фактура, то мы стремились упростить их получение нашими клиентами. В дальнейшем мы планируем расширить перечень поддерживаемых операторов электронного документооборота», — отметила Александра Гладун, директор операционно-сервисного обслуживания корпоративных клиентов Альфа-Банка.

Клиенты банка высоко оценили новый сервис. Альфа-Банк планирует до конца года перевести на электронный документооборот до 50% счетов-фактур по комиссиям за расчетно-кассовое обслуживание.

Альфа-Банк основан в 1990 году. Альфа-Банк является универсальным банком, осуществляющим все основные виды банковских операций, представленных на рынке финансовых услуг, включая обслуживание частных и корпоративных клиентов, инвестиционный банковский бизнес, лизинг, факторинг и торговое финансирование.

Альфа-Банк является крупнейшим частным финансовым институтом России по размеру совокупных активов, совокупному капиталу, кредитному и депозитному портфелям.

По итогам 2017 года согласно данным финансовой отчетности (МСФО) совокупные активы Банковской группы «Альфа-Банк», куда входят ABH Financial и его дочерние компании, включая АО «Альфа-Банк», составили 44,7 млрд. долларов США, совокупный кредитный портфель — 28,6 млрд. долларов США, совокупный капитал — 6,4 млрд долларов США. Чистая прибыль за 2017 год составила 798 млн. долларов США.

На территории России у Банка открыто более 750 подразделений. В Банковскую группу также входят иностранные финансовые компании, в том числе дочерний Банк в Нидерландах, финансовая компания на Кипре.

Альфа-Банк — официальный Европейский банк Чемпионата мира FIFA 2018™ и Кубка Конфедераций FIFA 2017. С момента своего основания в 1990 г. банк известен поддержкой масштабных культурных мероприятий. При содействии Альфа-Банка Россию посетили всемирно известные зарубежные музыканты. Также Альфа-Банк является организатором ежегодного фестиваля современной музыки и технологий AlfaFuturePeople.


/ СИА /
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