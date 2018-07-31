Банк УРАЛСИБ предлагает комплексный вклад «Стратегия»

Банк УРАЛСИБ предлагает клиентам специальный вклад «Стратегия». «Стратегия» – это комплексное решение, которое позволяет получить высокую процентную ставку по вкладу – до 8,2% годовых, а также инвестиционный доход.

«Стратегия» объединяет сразу три продукта:

срочный вклад «Стратегия». Депозит открывается в рублях на срок 181 или 367 дней. Минимальная сумма вклада составляет 200 тысяч рублей.

страховой продукт инвестиционного страхования жизни (ИСЖ) «Верное решение» сроком на 5 лет в рублях от партнера Банка УРАЛСИБ - страховой компании «УРАЛСИБ Жизнь». Полис ИСЖ позволяет получить высокий доход и при этом гарантирует полную защиту капитала.

паи паевых инвестиционных фондов от управляющей компании «УРАЛСИБ», приобретенные в Банке. В комплексный продукт включены паи следующих фондов: «УРАЛСИБ. Первый», «УРАЛСИБ. Акции роста», «УРАЛСИБ. Профессиональный», «УРАЛСИБ. Энергетическая перспектива», «УРАЛСИБ. Природные ресурсы», «УРАЛСИБ. Глобальные инновации».

Минимальная сумма размещения средств в комплексный продукт «Стратегия» составляет 1 млн рублей. Продукт доступен для клиентов Москвы и Санкт-Петербурга. Получить подробную информацию и ознакомиться с полными условиями предоставления продукта «Стратегия» можно в отделениях Банка, по телефону 8 800 250 25 00, а также на сайте ПАО «БАНК УРАЛСИБ».