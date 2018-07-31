Чтобы не отдавать приставам 615 тыс. рублей долга по алиментам, житель Приангарья прятался в кладовке

Житель Эхирит-Булагатского района Иркутской области задолжал 615 тыс. рублей алиментов трем несовершеннолетним детям и не являлся на прием к судебному приставу-исполнителю. В связи с этим приставы неоднократно выезжали по месту жительства должника, однако застать его дома не могли.

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Благодаря бывшей супруге гражданина Х., выяснилось, он проживает с родителями. Судебные приставы незамедлительно выехали по месту жительства родственников неплательщика, где в кладовой обнаружили прячущегося мужчину, сообщает пресс-служба УФССП России по Иркутской области.

Приставы доставили должника в судебный участок и составили протокол об административном правонарушении по ч. 1 ст. 5.35.1 КоАП РФ (неуплата средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей). В результате его рассмотрения мировым судьей гражданину Х. назначено наказание в виде обязательных работ сроком на 50 часов.

В случае, если неплательщик станет уклоняться от отбывания обязательных работ, ему грозит административный арест. Если же он и впредь продолжит игнорировать алиментные платежи и не оплатит имеющуюся задолженность, он будет привлечен к уголовной ответственности.