Музею истории «Иркутскэнерго» – 20 лет

Музею истории компании «Иркутскэнерго» (входит в En+ Group) исполнилось 20 лет. На сегодняшний день его фонды составляют около 5000 экспонатов. Только за последнее десятилетие экспозицию посетили более 2000 человек.

Слева направо: основательница музея Галина Маякова, хранитель музея Анатолий Евсеев, генеральный директор ПАО «Иркутскэнерго» Олег Причко, директор ТЭЦ-9 Александр Цветков

Решением правления «Иркутскэнерго» от 31 июля 1998 года был создан музей истории компании. Первые экспонаты для музея стали поступать в том же году после распространения по филиалам энергосистемы обращения c просьбой ко всем коллегам-энергетикам представить исторические материалы.

В 1999 году музей открыл постоянную экспозицию, а в 2003-м представил обновленный дизайн-проект объемно-пространственной экспозиции, в новом, более просторном помещении. Только за последнее десятилетие выставку истории развития энергосистемы Сибири посетило более 2000 человек. Большой популярностью музей пользуется у студентов профильных образовательных учреждений.

Экспозиция музея непрерывно пополняется. На сегодняшний момент его фонды составляют около 5000 экспонатов. По случаю юбилея в дар музею было передано еще одно свидетельство истории Иркутской энергосистемы – цеховые часы, которые с 1953 года отсчитывали рабочее время в турбинном цехе одной из старейших в регионе ТЭЦ-1. Увидеть часы и еще несколько сотен экспонатов, рассказывающих о знаковых событиях в энергетике Приангарья, можно будет по вторникам в августе во время проведения дней открытых дверей.

Экскурсия в музее истории ПАО «Иркутскэнерго»

Олег Причко, генеральный директор «Иркутскэнерго»:

– Сложно переоценить значимость корпоративного музея для энергетической отрасли Сибири. Здесь не только хранятся свидетельства становления и развития энергосистемы. Благодаря просветительской деятельности, музей помогает будущим энергетикам осознать важность выбранной профессии, понять, как много сфер жизни охватывает это производство. Здесь с неподдельным уважением хранят память о событиях прошлых лет, не забывают людей, внесших свой неоценимый вклад в развитие отрасли. Пожалуй, именно в стенах музея понимаешь, как много уже сделано, сколько труда вложено в создание мощного энергопромышленного потенциала Приангарья.

Справка:

«Иркутскэнерго» – крупнейшая в Восточной Сибири энергокомпания, в состав которой входят электрогенерирующие мощности, тепловые сети, сервисные предприятия. Активы компании расположены в Иркутской области. Основной акционер – En+ Group.

En+ Group – ведущий вертикально интегрированный производитель алюминия и электроэнергии. Компания объединяет электрогенерирующие активы установленной мощностью 19,7 ГВт (включая 15,1 ГВт гидроэнергетических активов) и алюминиевые производства годовой мощностью 3,9 млн т (через контрольную долю в ОК РУСАЛ, крупнейшем в мире производителе первичного алюминия за пределами Китая по объемам за 2017 год).