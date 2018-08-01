Три беды россиян на отдыхе

Кондиционеры, переломы и плохая еда – три главные опасности, преследующие россиян на отдыхе, подсчитали аналитики Института риска «АльфаСтрахование».

Компания «АльфаСтрахование» составила рейтинг из ТОП-13 причин, с которыми чаще всего обращались за медицинской помощью в 2017-2018 гг. застрахованные российские туристы, выезжавшие за рубеж и путешествовавшие по России.

На первом месте находятся воспалительные заболевания дыхательных путей, на них приходится более 40% страховых случаев. На втором месте травмы – с переломами, растяжениями и вывихами обращаются к врачам чуть более четверти отдыхающих. На третьей позиции воспалительные заболевания пищеварительной системы. С отравлениями, воспалениями желудочно-кишечного тракта и расстройствами пищеварения на отдыхе сталкиваются 16% застрахованных. Проблемы с ушами возникают у каждого десятого (9,4%), а с глазами – у 2,5% путешествующих россиян.

«Акклиматизация, перепады температуры на солнце и в воде, обилие охлаждающих напитков, неправильно настроенные кондиционеры, попавшая во время купания в уши вода – все это может привести к воспалительным процессам и стать причиной недомогания, – говорит Антон Колегов, главный андеррайтер управления страхования путешествующих компании «АльфаСтрахование». – Страховой полис гарантирует оперативное получение медицинской помощи – за ней можно обратиться в любой момент, просто нажав кнопку «SOS» в мобильном приложении «АльфаСтрахование Мобайл». Связаться с оператором и заявить о страховом случае можно из любой точки мира».

Полис ВЗР покрывает медико-транспортные, медицинские расходы, стоматологическую помощь, транспортные расходы (эвакуация детей, возвращение после длительной госпитализации). Защиту можно расширить за счет покрытия таких расходов, как потеря или хищение документов, получение юридической помощи, задержка рейса. Турист может застраховать багаж, личное и недвижимое имущество на время отсутствия, гражданскую ответственность, приобрести страховку от невыезда. Страховые полисы, защищающие от отмены поездки, чаще всего приобретают туристы, выезжающие в «визовые» страны, а также путешествующие с маленькими детьми или пожилыми родственниками. Для дополнительной защиты своей жизни и здоровья турист может приобрести также страховку от несчастного случая. Она отличается от медицинской тем, что страховщик не оплачивает лечение клиента, а предоставляет ему компенсацию, при этом ее размер от стоимости лечения не зависит.

Клиенты туристических компаний и самостоятельные путешественники могут застраховаться от отмены поездки, и им будут компенсированы затраты при отмене или изменении сроков пребывания за границей по причине отказа в выдаче визы, неожиданной травмы, болезни путешественника или его родственников, повреждения имущества при пожаре, затоплении или стихийном бедствии, призыва в армию или по причине участия в судебном процессе, и даже при смерти клиента. Компенсация покроет расходы на билет, отель, консульский сбор и стоимость оформления въездной визы.