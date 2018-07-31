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Банк «Открытие» идет с клиентами на Контакт

31 июля 2018

Банк «Открытие» стал первым банком, предложившим своим клиентам новый сервис информирования – мессенджер социальной сети ВКонтакте (ВК). Теперь клиенты смогут не только получать информацию обо всех операциях по своему карточному счету в привычном для них канале, но также задать интересующие их вопросы специалистам банка и получить ответ в режиме онлайн. 

Помимо мессенджера ВК, в «Открытии» также продолжит действовать информирование через СМС, Viber и Push-уведомления в мобильном банке. Возможность подключиться к ВК будет у всех клиентов, получивших соответствующее уведомление в мессенджере. При этом при отсутствии подключения к Интернету уведомления об операциях продолжат приходить по смс.

«Хотелось бы особо отметить, что конфиденциальность информации, переданной через мессенджер, будет сохранена. ВКонтакте – одна из самых популярных социальных сетей среди наших клиентов, и мы хотим предоставить пользователям возможность общаться с их банком там, где им удобнее», - отметил Алексей Певгов, директор по направлению диджитал проектов банка «Открытие».


/ СИА /
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