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Банк «Открытие» предоставил АФК «Система» кредит на 15 млрд рублей

31 июля 2018

Банк «Открытие» предоставил кредитные средства в рамках соглашения о сотрудничестве с АФК «Система» в размере 15 млрд рублей на срок до 2021 года.

Выделенные денежные средства позволили АФК «Система» провести рефинансирование и обеспечить погашение ранее выданного сторонним банком кредита.

«Проведенная сделка стала нашим первым реализованным проектом в рамках, мы надеемся, долгосрочных партнерских отношений с АФК «Система», – отметила Екатерина Чиркова, заместитель директора департамента по работе с клиентами корпоративного-инвестиционного блока банка «Открытие». – Выделенные кредитные средства позволят нашему партнеру в более комфортном режиме планировать и осуществлять свою операционную деятельность. Мы готовы к дальнейшей реализации совместных проектов в в сфере финансирования текущей и инвестиционной деятельности компании, а также работы на рынках капитала». 


/ СИА /
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